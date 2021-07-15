ضبط 2.5 طن لحوم مجهولة المصدر وتحرير 32 محضر بحملات مكبرة بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، تكثيف الحملات التفتيشية، استعداداً لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث تحرر 32 محضر مخالفة، وضبط طن و389 كيلو لحوم و393 كيلو كبده و500 كيلو دهون و131كيلو دواجن مجهولة المصدر.

وأوضح بيان المديرية، أن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم – أقسام الصحة العامة والتفتيش على اللحوم بالإدارات البيطرية"، بالإشتراك مع الجهات المعنية "مجالس المدن – الرقابة التموينية – مباحث التموين – الرقابة الصحية" وبالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، قامت بتنفيذ حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم بجميع مراكز المحافظة.

وأسفرت هذه الحملات عن تحرير 32 محضر مخالفة وضبط طن و40 كجم لحوم مجمدة ومصنعات لحوم و 375 كجم كبده و 300 كجم دهون مجهولة المصدر بدون بيانات وتم سحب عينات لتحديد صلاحيتها، كما تم ضبط 283 كجم لحوم ذبح خارج المجازر الحكومية و84 كجم لحوم مصنعة وكبده و 200 كجم دهون و131 كجم دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تنفيذا لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على محلات الجزارة و شوادر بيع اللحوم وثلاجات الحفظ ومحلات بيع وتصنيع الأسماك لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الإشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين ، مشدداً على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.