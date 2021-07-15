ضبط طالب بالأقصر صور أسئلة الجغرافيا للثانوية العامة

كتب محمود طه حسين

تمكن فريق الغش الإلكترونى بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، من تحديد هوية الطالب المسئول عن تصوير أسئلة من امتحان مادة الجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية للثانوية العامة، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال الطالب وتطبيق قانون مكافحة الغش.

وقالت الوزارة فى بيان لها، إنه تم ضبط حالة غش ونشر بمحافظة الأقصر، موضحة أنه رصد فريق غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم حالة غش، ونشر الامتحان للطالب ( م . ع . ا ) بمحافظة الأقصر، وذلك بعد مرور 30 دقيقة منذ بدء امتحان الجغرافيا للشعبة الأدبية.

وبدأ طلاب الثانوية العامة (الشعبة الأدبية) امتحان الجغرافيا بإجمالي 255 ألف و353 طالب وطالبة، كما يؤدى طلاب الثانوية لمدارس (stem) اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية)، واختبار مقاييس المفاهيم ( اللغة العربية) بإجمالى 1179 طالب وطالبة.

ويستمر امتحان مادة الجغرافيا لطلاب الثانوية العامة 3 ساعات من العاشرة صباحا حتى الواحدة ظهرا.

وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2021، كأول ثانوية بنظام البابل شيت، ويؤدى قرابة 649 ألف طالب وطالبة فى الشعبتين العلمية والأدبية الامتحانات، كما يشارك قرابة 133 الف عضو فى الامتحانات ما بين ملاحظ ومراقب ومقدر درجات، وبدأت الامتحانات السبت 10 يوليو وتستمر حتى 2 أغسطس المقبل وتعلن النتيجة بعد أخر امتحان بعشرة أيام على أقصى تقدير.

ووجه الدكتور طارق شوقى. وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، رسالة لطلاب الثانوية العامة، قائلا: إلى أبناء مصر من طلبة الثانوية العامة دفعة ٢٠٢٠-٢٠٢١: أكملت الدولة المصرية استعداداتها لأداء الامتحانات في أفضل الظروف مع اتمام الإجراءات الاحترازية وتوفير كل السبل لضمان تأدية امتحانات عادلة ونتمنى لكل منكم تحقيق أحلامه والنجاح الباهر .