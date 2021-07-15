اليوم السابع
Ads
الخميس، 15 يوليه 2021 12:16 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

تداول أسئلة امتحان الجغرافيا للثانوية العامة بعد بدء اللجنة.. والتعليم تتحقق

الخميس، 15 يوليه 2021 10:42 ص
تداول أسئلة امتحان الجغرافيا للثانوية العامة بعد بدء اللجنة.. والتعليم تتحقق طلاب ثانوية عامة أثناء دخول اللجان
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تداولت صفحات وجروبات الغش أسئلة وإجابات امتحان مادة الجغرافيا للثانوية العامة، بعد بدء لجنة الامتحان بدقائق، فيما يتتبع فريق الغش الإلكترونى بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الأسئلة المتداولة للتأكد من صحتها واتخاذ الإجراءات اللازمة.
 
وبدأ قبل قليل طلاب الثانوية العامة (الشعبة الأدبية) امتحان الجغرافيا بإجمالي 255 ألف و353 طالب وطالبة، كما يؤدى طلاب الثانوية لمدارس (stem) اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية)، واختبار مقاييس المفاهيم ( اللغة العربية) بإجمالى 1179 طالب وطالبة.
 
ويستمر امتحان مادة الجغرافيا لطلاب الثانوية العامة 3 ساعات من العاشرة صباحا حتى الواحدة ظهرا.
 
وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2021، كأول ثانوية بنظام البابل شيت، ويؤدى قرابة 649 ألف طالب وطالبة فى الشعبتين العلمية والأدبية الامتحانات، كما يشارك قرابة 133 الف عضو فى الامتحانات ما بين ملاحظ ومراقب ومقدر درجات، وبدأت الامتحانات السبت 10 يوليو وتستمر حتى 2 أغسطس المقبل وتعلن النتيجة بعد أخر امتحان بعشرة أيام على أقصى تقدير.
 
ووجه الدكتور طارق شوقى. وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، رسالة لطلاب الثانوية العامة، قائلا: إلى أبناء مصر من طلبة الثانوية العامة دفعة 2020-2021: أكملت الدولة المصرية استعداداتها لأداء الامتحانات في أفضل الظروف مع اتمام الإجراءات الاحترازية وتوفير كل السبل لضمان تأدية امتحانات عادلة ونتمنى لكل منكم تحقيق أحلامه والنجاح الباهر.
 

الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة 2021

امتحانات الثانويه العامه

تداول أسئلة وإجابات امتحان الجغرافيا للثانوية العامة

امتحانات الثانوية

جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2021

جدول امتحانات الثانوية العامة 2021

جدول امتحانات الثانوية العامة

جدول امتحانات الثانوية الصف الثالث الثانوى

جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 التجريبي

تنسيق الثانوية العامة

تنسيق الثانوية العامة 2021

موقع الوزارة

امتحانات الثانوية العامة التجريبى

بوابة الثانوية العامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

إجراءات أمنية واحترازية لطلاب الثانوية العامة بالغربية والقليوبية.. لايف وصور

الخميس، 15 يوليه 2021 10:18 ص

255 ألف طالب بالثانوية العامة شعبة أدبى يبدأون امتحان الجغرافيا

الخميس، 15 يوليه 2021 10:00 ص

إجراءات احترازية لطلاب الثانوية العامة فى المنوفية قبل امتحان الجغرافيا

الخميس، 15 يوليه 2021 09:59 ص

توافد طلاب الثانوية العامة على لجان مصر الجديدة لأداء امتحان الجغرافيا

الخميس، 15 يوليه 2021 09:18 ص

لجان الثانوية العامة تتسلم أسئلة امتحان مادة الجغرافيا استعدادا للامتحان

الخميس، 15 يوليه 2021 08:25 ص

طلاب الشعبة الأدبية بالثانوية العامة يؤدون اليوم امتحان الجغرافيا

الخميس، 15 يوليه 2021 07:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة