شاهد.. 20 صورة ترصد جمال الممشى السياحى لمدينة أسوان الجديدة

أسوان – عبد الله صلاح

التقطت عدسة "اليوم السابع" 20 صورة ترصد جمال تصميم وإنشاء الممشى السياحى بمدينة أسوان الجديدة جنوب مصر، والذى أصبح مزاراً للمتنزهين والسائحين بدرة النيل وعاصمة الثقافة والاقتصاد الأفريقى.

ويعد ممشى أسوان الجديدة ضمن مشروعات الشريط النهرى، التى تمثل نقلة حضارية وسياحية جديدة على طريق التنمية، حيث يتم تنفيذ المشروع على مساحة إجمالية تصل إلى 1050 فدانا بتكلفة استثمارية تصل لنحو مليار و22 مليون جنيه.

وتم تنفيذ مشروع الممشى النيلى والذى يتكون من الجزء الشمالى بطول 1800 متر، والجزء الجنوبى بطول 4200 متر، ويشتمل على محال، ومطاعم، ومرسى نهرى، ومشايات، ومقاعد للمواطنين، وبلغت نسبة التنفيذ ببعض مناطق الممشى 100٪، وجار الإعداد للبدء في تنفيذ منطقة المارينا -إحدى مناطق الممشى- بطول 1850 متراً، وبها عدد من الشاليهات.































































ممشى-أسوان-الجديدة-(16)















