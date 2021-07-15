شاهد كلمات ورسائل سفراء مبادرة حياة كريمة من الفنانين ورموز العمل الاجتماعى

كتب محمد تهامى زكى

نشرت الصفحة الرسمية لمبادرة حياة كريمة على "فيس بوك" فيلم قصير يوثق كلمات ورسائل سفراء مبادرة حياة كريمة، من فنانين ورجال أعمال وسياسيين ورموز العمل الاجتماعى، وكبار الشخصيات العامة.

وشملت قائمة سفراء المبادرة فى مختلف أنحاء الجمهورية، حيث شملت الإعلامية إسعاد يونس، ونجوم الفن منهم يسرا، أحمد حلمى، ماجد الكدوانى، المخرج شريف عرفة، محمد هنيدى، منى زكى، أمير كرارة، محمد ممدوح، نيللى كريم، محمد فراج، المخرج تامر محسن، سيد رجب، عمرو مصطفى، وإسراء البابلي، أول متحدثة رسمية فى الأمم المتحدة من فاقدى السمع، ومطربة الأوبرا العالمية فرح الديبانى.

كما شملت قائمة سفراء مبادرة حياة كريمة كل من سارة البطوطي، عضو المجلس الاستشارى للتنمية المجتمعية التابع لرئاسة الجمهورية، وهبة السويدى رئيس جمعية أهل مصر، ورجل الأعمال محمد حلاوة والكاتب أحمد مراد والسباحة الأولمبية رانيا علوانى والمطربة مريم الجندى والإعلاميين أحمد سلامة وأحمد فايق ومحمد على خير.





وشملت القائمة أيضا شيماء أبو الخير مصممة أعمال فنية وبهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد الجديد والكابتن حازم إمام وعماد متعب وأميرة العدلى عضو مجلس نواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، ومصعب أمين ممثل حزب النور ومصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء جمعية صناع مصر.





كما شملت أيضًا هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذى لمجموعة طلعت مصطفى ورجل الأعمال نجيب ساويرس ورجل الأعمال حسن علام، ورجال الأعمال محمود الجمال، وصافى وهبة رئيس مجلس إدارة مجموعة الصافى، ورجل الأعمال توفيق دياب، ومحمد المرشدى رجل الأعمال، وأنيسة حسونة مدير تنفيذى مستشفى الناس.











