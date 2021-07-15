سعر الدرهم الإماراتى اليوم 15-7-2021

واصل سعر الدرهم الإماراتى اليوم الخميس 15-7-2021، ثباته بأخر أيام الأسبوع أمام الجنيه المصرى خلال تعاملات البنوك الصباحية، مسجلا ثباتا فى البنك المركزى المصرى والبنك الأهلى المصري، ومصرف أبو ظبى الإسلامى عند سعر 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، كما ثبت سعره فى بنك الاستثمار العربى 4.22 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.
وفى سياق متصل تباينت بعض أسعار العملات اليوم، أمام الجنيه المصرى خلال التعاملات الصباحية بالبنوك، ليسجل سعر الدولار والريال السعودى استقرارا كما كانت أسعارهم بالأمس، فى حين ارتفع سعر اليورو الأوروبى ، والجنيه الإسترلينى، والدينار الكويتى"، ليسجل سعر صرف اليورو ارتفاعا ملحوظا أمام الجنيه المصرى اليوم، مسجلا 18.46 للشراء، 18.62 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 18.38 للشراء، 18.54 جنيه للبيع.
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.
وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالى:
4.25 جنيه للشراء.
سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى
4.28 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى4.25 جنيه للشراء.
4.28 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
4.25 جنيه للشراء.
4.28 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية4.24 جنيه للشراء.
4.28 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر
4.25 جنيه للشراء.
4.28 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى4.22 جنيه للشراء.
4.28 جنيه للبيع.
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