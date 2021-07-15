سعد الحريرى يعتذر عن تشكيل الحكومة اللبنانية

كتب سمير حسنى

قال سعد الحريري رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، إن موقف الرئيس ميشال عون لم يتغير ولا اتفاق مع الرئيس.. وأضاف فى كلمة مقتضبة عقب لقائه الرئيس اللبناني: قدمت اعتذارى عن تشكيل الحكومة اللبنانية بعد إصرار عون على موقفه.