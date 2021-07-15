سعد الحريرى يعتذر عن تشكيل الحكومة اللبنانية

قال سعد الحريري رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، إن موقف الرئيس ميشال عون لم يتغير ولا اتفاق مع الرئيس.. وأضاف فى كلمة مقتضبة عقب لقائه الرئيس اللبناني: قدمت اعتذارى عن تشكيل الحكومة اللبنانية بعد إصرار عون على موقفه.
سعد الحريرى يعتذر عن تشكيل الحكومة اللبنانيةالخميس، 15 يوليه 2021 03:30 م
سعد الحريرى
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