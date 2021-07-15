اليوم السابع
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الخميس، 15 يوليه 2021 04:50 م
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سعد الحريرى يعتذر عن تشكيل الحكومة اللبنانية

الخميس، 15 يوليه 2021 03:30 م
سعد الحريرى يعتذر عن تشكيل الحكومة اللبنانية سعد الحريرى
كتب سمير حسنى

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قال سعد الحريري رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، إن موقف الرئيس ميشال عون لم يتغير ولا اتفاق مع الرئيس.. وأضاف فى كلمة مقتضبة عقب لقائه الرئيس اللبناني: قدمت اعتذارى عن تشكيل الحكومة اللبنانية بعد إصرار عون على موقفه.


الحريري

لبنان

سعد الحريري

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