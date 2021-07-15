رئيس الوزراء: "حياة كريمة" يحقق شروط الأمم المتحدة الـ17 فى التنمية المستدامة

أيمن رمضان

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن المشروع القومى حياة كريمة، يهدف لرفع كل مناحى الحياة في الريف المصرى، من صرف صحى ومياه شرب وكهرباء وشبكات الغاز الطبيعى والأليف الضوئية، وتابع: "المشروع يحقق التنمية المستدامة وشروط الأمم المتحدة الـ17 لتحقيق التنمية المستدامة".

وأضاف رئيس الحكومة، خلال كلمته بفعاليات المؤتمر الأول للمشروع القومى "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصرى، أن المرحلة الأولى سيطلقها الرئيس السيسى اليوم تستهدف إيصال الصرف الصحى لكافة قرى الريف المصرى بنسبة 100%، وتابع: "الرئيس دائماً لا يتحدث عن شيء إلا لما تكون منفذة على الأرض، لذلك نحن نعمل في المرحلة الأولى منذ بداية العام، وهى تضم 52 مركزا و1400 قرية و10 آلاف تابع بتكلفة استثمارات 260 مليار جنيه".



ولفت رئيس الوزراء إلى أنه في نهاية المبادرة سيكون 100% من الريف المصرى لديه صرف صحى وكهرباء ومياه وغاز طبيعى.



يشار إلى أن يوم 2 يناير 2019.. كان تاريخًا فاصلاً فى حياة الملايين من المواطنين بقرى الريف المصرى وتحديدًا القرى الأكثر احتياجًا، حيث كتبت فى هذا اليوم، شهادة ميلاد حقيقية لهذه الفئات الأكثر احتياجًا بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإطلاق مبادرة "حياة كريمة" لتحسين مستوى المعيشة فى آلاف القرى المصرية، حيث قال الرئيس السيسى وقتها عبر حسابه الرسمى على مواقع التواصل الاجتماعى: "أوجه الدعوة لمؤسسات وأجهزة الدولة، بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني، وبرعايتى المباشرة.. لإطلاق مبادرة وطنية على مستوى الدولة لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا خلال العام 2019.. تحيا مصر".



ومنذ عام 2019 وحتى الآن تحصد الملايين من الأسر الفقيرة والمتوسطة، فى القرى والريف، ثمار مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث استطاعت مبادرة حياة كريمة بمشروعاتها فى أقل من عامين أن تغير حياة الملايين وترفع مستوى المعيشة فى التجمعات الريفية المستهدفة.