رئيس الوزراء بمؤتمر حياة كريمة: إنشاء 14 ألف فصل لخفض الكثافات بالمدارس

كتب أحمد عرفة

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إنه يتم تحديث أكثر من 80 عبارة، وتقوم هيئة قناة السويس بعمل تحديث بحيث يكون أهلينا هم من يديروا هذه المشروعات.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال احتفالية مبادرة حياة كريمة، أنه فى مجال التعليم كان هناك شكوى ارتفاع كثافات الفصول، ولكن اليوم يتم إنشاء 14 ألف فصل جديد بجانب رفع كفاءة أكثر من 25% من المدارس القائمة، موضحا أن إنشاء 14 ألف فصل هدفه تخفيض كثافة الفصول لخدمة المناطق المحرومة من التعليم، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة أكثر من 1250 مبنى قائم.

وتابع رئيس مجلس الوزراء: في مجال الصحة سنستفيد من مبادرة حياة كريمة بالإسراع من تنفيذ مشروع التأمين الصحى الشامل وهذا المشروع سيكون فرصة لرفع كفاءة كل المنشآت الصحية في الريف المصرى بجانب إنشاء 1374 منشأة ووحدة صحية وقوافل علاجية وسيارات إسعاف، بجانب أكثر 1000 قافلة علاجية ولأول مرة 40 سيارة متنقلة تعمل أشعة متقدمة لأهالينا في الريف.

يشار إلى أن يوم 2 يناير 2019.. كان تاريخًا فاصلاً فى حياة الملايين من المواطنين بقرى الريف المصرى وتحديدًا القرى الأكثر احتياجًا، حيث كتبت فى هذا اليوم، شهادة ميلاد حقيقية لهذه الفئات الأكثر احتياجًا بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإطلاق مبادرة "حياة كريمة" لتحسين مستوى المعيشة فى آلاف القرى المصرية، حيث قال الرئيس السيسى وقتها عبر حسابه الرسمى على مواقع التواصل الاجتماعى: "أوجه الدعوة لمؤسسات وأجهزة الدولة، بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني، وبرعايتى المباشرة.. لإطلاق مبادرة وطنية على مستوى الدولة لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا خلال العام 2019.. تحيا مصر".

ومنذ عام 2019 وحتى الآن تحصد الملايين من الأسر الفقيرة والمتوسطة، فى القرى والريف، ثمار مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث استطاعت مبادرة حياة كريمة بمشروعاتها فى أقل من عامين أن تغير حياة الملايين وترفع مستوى المعيشة فى التجمعات الريفية المستهدفة.