رئيس الوزراء: استثمارات حياة كريمة تتجاوز 700 مليار جنيه وتخدم 58% من المصريين

كتب أحمد عرفة

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك 10 ملامح لمشروع مبادرة حياة كريمة ستحدث لأول مرة في تاريخ مصر، حيث إنه لأول مرة ستكون هناك ملحمة بناء وتعمير تشهدها مصر، وتشمل 4500 قرية،إضافة إلى 128 ألف تابع تنفذ فيها المشروعات في 20 محافظة.



وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال احتفالية المؤتمر الأول لمبادرة حياة كريمة بحضور الرئيس السيسي، أنه لأول مرة نستهدف في مشروع واحد أكثر من نصف شعب مصر أكثر من 58% من المصريين سيستفيد من هذه المبادرة، حيث إن المشروع يشمل كل جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية وكل مشروع يحلم به المواطن سيكون موجود في هذا المشروع.



وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن المشروع تتجاوز استثماراته المقررة لأكثر من 700 مليار جنيه هو تمويل مصري خالص ، ولأول مرة المواطن المصرى يختار مشروعاته من خلال العديد من الاجتماعات التي قمنا بها مع أهالينا في القرى لترجمة حديثهم لمشروعات على الأرض، شبابنا العظيم من خلال مؤسسة حياة كريمة يشارك معنا من خلال التطوع في العديد من المجالات المهمة.



يشار إلى أن يوم 2 يناير 2019.. كان تاريخًا فاصلاً فى حياة الملايين من المواطنين بقرى الريف المصرى وتحديدًا القرى الأكثر احتياجًا، حيث كتبت فى هذا اليوم، شهادة ميلاد حقيقية لهذه الفئات الأكثر احتياجًا بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإطلاق مبادرة "حياة كريمة" لتحسين مستوى المعيشة فى آلاف القرى المصرية، حيث قال الرئيس السيسى وقتها عبر حسابه الرسمى على مواقع التواصل الاجتماعى: "أوجه الدعوة لمؤسسات وأجهزة الدولة، بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني، وبرعايتى المباشرة.. لإطلاق مبادرة وطنية على مستوى الدولة لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا خلال العام 2019.. تحيا مصر".



ومنذ عام 2019 وحتى الآن تحصد الملايين من الأسر الفقيرة والمتوسطة، فى القرى والريف، ثمار مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث استطاعت مبادرة حياة كريمة بمشروعاتها فى أقل من عامين أن تغير حياة الملايين وترفع مستوى المعيشة فى التجمعات الريفية المستهدفة.