رئيسة مولدوفا: الفوز بالأغلبية فى البرلمان يمثل فرصة كبيرة لمحاربة الفساد

وأعربت ساندو،في تصريحات خاصة لقناة "يورو نيوز" اليوم /الأربعاء/، عن سعادتها بهذا الفوز، مضيفة أن شعب مولدوفا أعاد التأكيد على دعمه لأجندة محاربة الفساد، ووصفت رئيسة مولدوفا الفوز بالأغلبية في البرلمان بأنه "نقطة تحول" في بلادها، وبأنه "مسئولية كبيرة".



وأضافت "نحن الآن نملك كل الأدوات لإنجاز الإصلاحات اللازمة، وتحييد الفاسدين"، مشيرة إلى ما يمكن للأغلبية فعله من دعم تمرير قوانين لمحاربة الفساد ".



وكانت النتائج الصادرة عن لجنة الانتخابات في مولدوفا، يوم /الإثنين/ الماضي، قد أظهرت فوز حزب (العمل والتضامن) المؤيد للإصلاح، والذي يسعي لإقامة علاقات أوثق مع الاتحاد الأوروبي بالأغلبية في الانتخابات البرلمانية التي أجريت أمس /الأحد/، حيث حصل على 53% تقريبا من أصوات الناخبين، في مقابل حصول التكتل الانتخابي للشيوعيين والاشتراكيين على 27% من الأصوات.