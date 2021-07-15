"حياة كريمة" تحقق أحلام أهالى قرية السلام بالأقصر بتوصيل الصرف والرصف..لايف

ومن جانبه قال الحاج سيد محمد شحات من اللجنة الشعبية بقرية السلام، أن مبادرة حياة كريمة ساهمت في دعم القرية بمختلف المجالات، موجهاً الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، على تلك المبادرة الرئاسية التي ستساعد في رفع مستوي القرية بمختلف الخدمات.

تشهد محافظة الأقصر العمل على قدم وساق يومياً فى مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وهو المشروع القومى لتطوير القرى المصرية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والذي يساهم فى تغيير الأوضاع المعيشية وإحداث نقلة للريف المصرى ويتم تنفيذه على مدار السنوات الثلاث القادمة لصالح تطوير أكثر من 4500 قرية، وهو مشروع له أهمية بالغة فى تحسين جودة الحياة لأكثر من 58 مليون مواطن، حيث أن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، أكد أهمية تنفيذ مبادرة حياة كريمة وفقًا للمخطط الزمنى، مما يعود بالنفع المباشر على المواطنين، ويسهم فى تحقيق عملية التنمية المستدامة لكافة المراكز والقرى على مستوى الجمهورية.