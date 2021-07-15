"حياة كريمة" تحقق أحلام أهالى قرية السلام بالأقصر بتوصيل الصرف والرصف..لايف

قدم تليفزيون "اليوم السابع" بثا مباشرا، من داخل قرية السلام بمدينة أرمنت غرب محافظة الأقصر، والتى دخلت مبادرة حياة كريمة فيها لدعم الأهالي بالمشروعات القومية من صرف صحي وكهرباء وشبكات مياه، ومجمع للخدمات المتكاملة للمواطنين.
ومن جانبه قال الحاج سيد محمد شحات من اللجنة الشعبية بقرية السلام، أن مبادرة حياة كريمة ساهمت في دعم القرية بمختلف المجالات، موجهاً الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، على تلك المبادرة الرئاسية التي ستساعد في رفع مستوي القرية بمختلف الخدمات.
تشهد محافظة الأقصر العمل على قدم وساق يومياً فى مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وهو المشروع القومى لتطوير القرى المصرية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والذي يساهم فى تغيير الأوضاع المعيشية وإحداث نقلة للريف المصرى ويتم تنفيذه على مدار السنوات الثلاث القادمة لصالح تطوير أكثر من 4500 قرية، وهو مشروع له أهمية بالغة فى تحسين جودة الحياة لأكثر من 58 مليون مواطن، حيث أن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، أكد أهمية تنفيذ مبادرة حياة كريمة وفقًا للمخطط الزمنى، مما يعود بالنفع المباشر على المواطنين، ويسهم فى تحقيق عملية التنمية المستدامة لكافة المراكز والقرى على مستوى الجمهورية.
أعمال الإنشاءات الخرسانية بالقرية
أعمال الإنشاءات بقرية السلام التابعة مرحبا ارمنت بالأقصر
تركيب الشدة الخشبية بالمشروع
تنفيذ مشروع الإنشاءات الخرسانية بالقرية
تنفيذ مشروعات انشائية بالمشروع
لافته توضيحية عن مشروع تطوير قرية السلام بالاقصر
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