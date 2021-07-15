حملة للتوعية بعدم إلقاء مخالفات الذبح بالصرف الصحى فى الدقهلية

أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية؛ حملتها السنوية للحفاظ على شبكات الصرف الصحي بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، بالتوازي مع حملة توعية ميدانية للعاملين بالمجازر، للتأكيد على عدم إلقاء مخلفات الذبح ببالوعات الصرف الصحي؛ حيث يؤدي ذلك لحدوث الانسدادات، ومن ثم الطفوحات بشبكات الصرف الصحى.
كما تناشد الشركة المواطنين، خاصة ببداية الشبكات، ضرورة ترشيد استهلاكهم لمياه الشرب أثناء أعمال التنظيف، والاستعداد للعيد، خاصة لقيام البعض بغسيل السجاد، وإهدار كميات كبيرة من المياه أثناء أعمال الذبح، والذي يؤثر على المواطنين بنهاية الشبكات من ضعف المياه الناتج عن عدم الترشيد في بداية الشبكات.
وذلك من خلال ضرورة تلافى السلوكيات الخاطئة في التعامل مع مياه الشرب، والعديد من السلوكيات الأخرى مثل ترك المياه متدفقة بشكل مستمر أثناء الاستخدام، وعدم إغلاق الصنبور جيداً بعد الانتهاء، والحرص على مداومة استخدام المياه عند الحاجة إليها فقط أثناء الاستخدامات المنزلية، وعدم الإسراف في ري النباتات، وعدم رش الشوارع، وغسل السيارات بالدلو بدلًا من الخرطوم، كما تؤكد الشركة أهمية التأكد من سلامة جميع وصلات المياه، وإصلاح أعطال السباكة بشكل سريع، وعدم إلقاء المخلفات المنزلية بالصرف الصحي حتى لا يتعرض للسدد مثل إلقاء الشعر، والزيوت، والأدوية منتهية الصلاحية بدورات المياه، وذلك للمحافظة على الصرف الصحي.
وترحب الشركة بأى شكاوى أو استفسارات ترد من المواطنين عبر الخط الساخن على الرقم 125 من أي خط أرضي، وعبر تطبيق واتس آب من أي تليفون محمول على الرقم 01002501115 على مدار الـ 24 ساعة، أو عبر الصفحة الرسمية للشركة على موقع فيس بوك شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، أو من خلال موقع الشركة الرسمي للشركة، وتتمنى الشركة لجميع المواطنين عيد أضحى مبارك، أعاده الله علينا جميعًا، وعلى مصرنا الحبيبة بالخير واليمن والبركات.
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