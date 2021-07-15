حملة للتوعية بعدم إلقاء مخالفات الذبح بالصرف الصحى فى الدقهلية

الدقهلية شريف الديب

أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية؛ حملتها السنوية للحفاظ على شبكات الصرف الصحي بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، بالتوازي مع حملة توعية ميدانية للعاملين بالمجازر، للتأكيد على عدم إلقاء مخلفات الذبح ببالوعات الصرف الصحي؛ حيث يؤدي ذلك لحدوث الانسدادات، ومن ثم الطفوحات بشبكات الصرف الصحى.

كما تناشد الشركة المواطنين، خاصة ببداية الشبكات، ضرورة ترشيد استهلاكهم لمياه الشرب أثناء أعمال التنظيف، والاستعداد للعيد، خاصة لقيام البعض بغسيل السجاد، وإهدار كميات كبيرة من المياه أثناء أعمال الذبح، والذي يؤثر على المواطنين بنهاية الشبكات من ضعف المياه الناتج عن عدم الترشيد في بداية الشبكات.