حملات توعية لمياه البحر الأحمر بمناسبة عيد الأضحى.. تعرف عليها

البحر الأحمر - عماد عرفة

تواصل شركة مياه الشرب بمحافظة البحر الأحمر، حملات التوعية الميدانية بكافة المناطق بمناسبة عيد الأضحى المبارك، حيث من المتوقع زيادة في استخدامات واستهلاك المواطنين لمياه الشرب خلال فترة العيد، مما سيترتب عليه زيادة العبء على شبكات الصرف الصحي.

وتضمنت الحملات، توجيه رسائل تحث على عدم إلقاء بقايا مخلفات الأضحية بشبكات الصرف الصحي، حتى لا تتعرض للانسداد والطفح.

وتهدف حملات التوعية التى يتم تنفيذها إلى تغيير السلوكيات الخاطئة من قبل بعض المواطنين في إهدار مياه الشرب، أو التعامل السيئ مع شبكات الصرف الصحي، وذلك للتعريف بالأضرار البيئية والصحية الناتجة عن هذه السلوكيات.