جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب كمية من الأقراص المخدرة

كتب - أحمد مصطفى

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولى، برئاسة محمد لطفى عامر، مدير الجمرك، من ضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة الخطوط العربية القادمة من برجامو أشتبه أحمد عمر عجمى رئيس القسم المعين على اللجنة الجمركية فى راكب مصرى قادم من إيطاليا حاول الخروج وسط الزحام.

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمد حسن عبد الوهاب، مأمور الجمرك المعين على جهاز الفحص بالأشعة، والذى أفاد بوجود عدد من شرائط الدواء والعبوات الزجاجية داخل الحقائب.

وبالعرض على مدحت عبد الصبور، نائب مدير الإدارة، قرر تشكيل لجنة لتفتيش أمتعة الراكب وتفتشه ذاتيا من عبد القوى عزوز مأمور الجمرك تحت إشراف ايهاب عبدالمقصودعميرة المشرف علي صالة الوصول فتبين وجود 5 علب بكل منها 6 شرائط بكل شريط 10 أقراص بإجمالى 300 قرص contramale 200m وعدد 9 زجاجة سائلة مرقوم عليها contramal 100mg مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه.

قرر محمد لطفى عامر، مدير الجمرك، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 20 لسنة 2021 ضد الراكب بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار وزير المالية، والمشرف على الإدارة المركزيه لجمارك مطار القاهرة الدولي.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.