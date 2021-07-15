اليوم السابع
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الخميس، 15 يوليه 2021 12:56 م
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جامعة بنها تشارك فى المسابقة القمية للطالب المثالى بجامعة الفيوم

الخميس، 15 يوليه 2021 12:48 م
جامعة بنها تشارك فى المسابقة القمية للطالب المثالى بجامعة الفيوم الطلاب المشاركون بالمسابقة
القليوبية إبراهيم سالم

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شارك وفد طلابي من جامعة بنها، في فعاليات المسابقة القمية للطالب المثالي والطالبة المثالية التى نظمتها جامعة الفيوم في الفترة من 12 حتى 15 من شهر يوليو الجارى.

وجاءت مشاركة جامعة بنها، برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس الجامعة، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية.

وقال الدكتور مصبح الكحيلى مدير عام رعاية الشباب، إن المسابقة القمية للطالب المثالى بجامعة الفيوم شارك فيها 20 جامعة مصرية وقد مثل وفد جامعة بنها الطلاب: أحمد محمد رفعت بكلية التربية، وأدهم حسن عبد الرحيم بكلية الآداب، وسلمي عبد الرحمن أحمد، وإسراء محمد شكري بكلية العلوم.

الطلاب المشاركون بالمسابقة
الطلاب المشاركون بالمسابقة

 

جانب من المشاركة
جانب من المشاركة

 

طلاب جامعة المشاركون بالمسابقة
طلاب جامعة المشاركون بالمسابقة

 

 


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الأنشطة الطلابية بجامعة بنها

جامعة الفيوم

المسابقة القمية

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