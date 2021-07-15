"جامعة بنها" تبحث متابعة تطبيق منظومة الجودة الإدارية.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

عقدت شيرين شوقى أمين عام جامعة بنها، اليوم الخميس، اجتماعا مع القيادات الإدارية بالجامعة لمراجعة تطبيق منظومة الجودة الإدارية "شهادة الأيزو 9001-2015".

جاء ذلك بحضور الدكتور عبد القادر عبد الكريم منسق عام الجودة الإدارية بالجامعة، ورفعت نان أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية، وأيمن بيومي أمين الجامعة المساعد للشئون المالية، ومديري عام الأمن والشئون الإدارية وشئون العاملين وفريق الجودة بالجامعة.

وقال منسق عام الجودة الإدارية، إن هذا الاجتماع سيعقد بصفة دورية من أجل المتابعة والتأكد من تطبيق متطلبات ومواصفات الجودة القياسية، واتخاذ الاجراءات التصحيحية في حالة وجود عدم المطابقة في أعمال الإدارات وذلك لضمان استمرارية شهادة الجودة الممنوحة للجامعة.

ومن جانبها، قالت أمين الجامعة، إن الجامعة حريصة على تطبيق معايير نظم الجودة الشاملة على مستوى إدارات الجامعة، لذلك تم عقد هذا الاجتماع بحضور عدد من الإدارات منها إدارة الأمن والشئون الإدارية وشئون العاملين، لمتابعة تنفيذ أعمالهم المطلوبة وسيتم تنفيذ توصيات الاجتماع بواسطة القيادات الإدارية بالجامعة، مشيرة إلى أنه سيتم متابعة باقي الإدارات في الاجتماعات التالية والتي ستعقد شهريا وبصفة دورية.

اجتماع أمين عام جامعة بنها



جانب من الاجتماع