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تقديم كلية الشرطة.. تعرف على التقدير الجامعى المطلوب لعام 2021

الخميس، 15 يوليه 2021 02:29 م
تقديم كلية الشرطة.. تعرف على التقدير الجامعى المطلوب لعام 2021 تدريبات الشرطة
كتب محمود عبد الراضي

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تقديم كلية الشرطة من الأمور التى تهم العديد من الطلبة الراغبين فى الالتحاق بها حيث يحق لخريجي الجامعات التقديم عن طريق قسم الضباط المتخصصين بأكاديمية الشرطة لهذا العام، من كليات: الطب البشري للحاصلين على البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، والحاصلين على العلوم الطبية المساعدة، وعلاج طبيعي، وطب أسنان، وصيدلة، وطب بيطري، وتمريض، وهندسة، والحاسبات، والحقوق، والتربية الرياضية، واقتصاد وعلوم سياسية، وفنون تطبيقية، وفنون جميلة، وتربية موسيقية، وسياحة وفنادق، وعلوم، وآداب، وخدمة اجتماعية، وزراعة، وإعلام، وتجارة، وألسن، بتقدير "جيد"، وحقوق بتقدير "مقبول".

ووافق اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة، حيث أعلن اللواء أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، فى مؤتمر صحفى، موافقة اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على قُبول دُفعة جديدة من الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة أو الأزهرية وخريجي الجامعات.

وأكد اللواء دكتور أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية، رئيس أكاديمية الشرطة، أن مواعيد تقديم طلبات الالتحاق بالنسبة لطلبة الثانوية العامة وما يعادلها والثانوية الأزهرية للعام السابق 2020  تبدأ اعتبارا من 20 يوليو الجاري حتى 12 أغسطس، من خلال موقع وزارة الداخلية على الإنترنت، وتكون بالنسبة للطلبة الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة وما يعادلها والثانوية الأزهرية للعام الحالى 2021 اعتبارا من 12 أغسطس المقبل حتى 6 سبتمبر وذلك بمجموعة 65٪؜ وذلك من خلال موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت.

 


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