تفعيل التدريب على جراحات القرنية بمركز طب وجراحة العيون بجامعة المنصورة.. صور

الدقهلية - فريق المحافظات

أعلن مركز طب وجراحة العيون بجامعة المنصورة، اليوم الخميس، تفعيل التدريب الإكلينيكى بمركز الطوارئ والتدريب عقب افتتاحه بعد انتهاء التجديدات.

وذلك بعقد ورشة عمل لوحدة القرنية بمركز طب وجراحة العيون، تحت إشراف الدكتور وليد أبو سمرة مدير المركز، الدكتور هشام السروجى رئيس قسم العيون، الدكتور أحمد مصطفى إسماعيل مقرر ورشة العمل، حاضر بورشة العمل الدكتور طاهر جمال، الدكتور أشرف عوض.

وشملت ورشة العمل بعض المحاضرات النظرية والتدريب الإكلينيكى بعمل المحاكاة على جراحات القرنية، وذلك بحضور أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، و25 متدربا من الأطباء المقيمين والزوار المصريين والوافدين.



تفعيل التدريب على جراحات القرنية بمركز طب وجراحة العيون بجامعة المنصورة (1)



تفعيل التدريب على جراحات القرنية بمركز طب وجراحة العيون بجامعة المنصورة (2)



تفعيل التدريب على جراحات القرنية بمركز طب وجراحة العيون بجامعة المنصورة (3)



تفعيل التدريب على جراحات القرنية بمركز طب وجراحة العيون بجامعة المنصورة (4)



تفعيل التدريب على جراحات القرنية بمركز طب وجراحة العيون بجامعة المنصورة (5)