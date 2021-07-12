اليوم السابع
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المترو: نخطط لتقليص زمن التقاطر لدقيقتين بالخطين الأول والثانى لمواجهة الزحام

الإثنين، 12 يوليه 2021 02:00 م
المترو: نخطط لتقليص زمن التقاطر لدقيقتين بالخطين الأول والثانى لمواجهة الزحام قطارات السكة الحديد ـ أرشيفية
كتب ـ رضا حبيشى

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أكدت مصادر مسئولة بشركة المترو، أنها تخطط لتقليص زمن التقاطر ليصل إلى دقيقتين بين قطارات الخطين الأول والثانى لمواجهة الزحام بهما وتقليل التكدسات التي تشهدها في أوقات الذروة من خلال شراء قطارات جديدة لإضافتها لأسطول قطارات كل خط.

وأضافت المصادر، أنه تم التعاقد الفعلى مع شركة هونداى روتم الكورية على شراء 6 قطارات المتعاقد عليها لصالح الخط الثانى للمترو (شبرا ـ المنيب)، وبدأ توريدها على دفعات شهرية، كما مخطط شراء 55 قطارا لصالح الخط الثانى بما سيساهم في تقليل تكدس الركاب.

وتعاقدت الهيئة القومية للأنفاق التابع لها شركة المترو على تصنيع وتوريد 6 قطارات مع شركة هونداى روتم الكورية بتكلفة 130 مليون دولار بالإضافة لـ63 مليون جنيه مصري في إطار تحديث أسطول القطارات، ليصل عدد القطارات الجديدة بهذا الخط إلى 10 قطارات.

ومخطط تتابع توافد القطارات الـ 6 بواقع قطار شهريا ليتم الانتهاء من توريدها بالكامل، ليصل عدد القطارات المكيفة العاملة بالخط 10 قطارات من إجمالي 45 قطارا، حيث تم تمويل هذه الصفقة من خلال قرض ميسر من البنك الأوربى لإعادة الإعمار والتنمية والخزانة العامة للدولة، ويشمل التعاقد توريد قطع الغيار اللازمة لها لمدة 8 سنوات بعد فترة الضمان.


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