تعرف على طرق تجديد رخصة القيادة والسيارات من المنزل

-الدخول على بوابة المرور من خلال الرابط الإلكترونى:
-لتجديد الرخصة يجب على المستخدم الموافقة على الشروط و الأحكام التالية
-يختار المستخدم رخصة المركبة المطلوب تجديدها.
-يجب أن تكون المركبة بنوع ترخيص ملاكي أو دراجة نارية وأن تكون أقل من 2030 سي سي .
-يجب على المستخدم ان يقوم بدفع جميع الرسوم والمخالفات والتأمين لإجراء عملية تجديد الرخصة .
-لا يجوز توصيل الرخصة في حالة وجوب الفحص الفني أو وجود حظر بيع أو عدم وجود ملصق إلكتروني .
-عند التقديم على تجديد للرخصة للمستخدم الحق في اختيار إذا كان يريد توصيل الرخصة إلى عنوان معين ام انه يريد استلامها من وحدة المرور و ذلك في حالة ان المركبة ليست في حالة فحص أو حظر.
-إذا اختار المستخدم توصيل الرخصة فسيتم تحديث الطلب بعد اصدار الرخصة برقم شحنة التوصيل ويتم عرض رقم الشحنة في الطلب الموجود .
-المستندات المطلوبة الرخصة السابقة .
-صورة بطاقة الرقم القومي سارية والاطلاع على الأصل
-شهادة براءة الذمة "شهادة المخالفات"
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