اليوم السابع
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تعرف على سر الرقم 666 الشيطانى من الكتاب المقدس

الخميس، 15 يوليه 2021 04:16 م
تعرف على سر الرقم 666 الشيطانى من الكتاب المقدس الرقم 666
كتب: محمد الأحمدى

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منذ سنوات ربط الكثيرون بين رقم بعينه وبين الشيطان، حيث يعود هذا الرقم إلى النصوص اليونانية القديمة من 2000 عام، ومع مرور الوقت أصبح "666" رمزا محرما ولا ينبغى البحث عنه والإشارة إليه باعتباره رمزا للشيطان بكل ما يمثله من شرور فى الدنيا.

ويقول القس كميل ويليام سمعان فى تصريحات خاصة لليوم السابع إن الرقم 666 موجود في سفر الرؤيا "وحش الكون" حيث يرمز إلى الشيطان وله تفسير تاريخى فالقيمة الرمزية لحروف نيرون قيصر هى 666، وكان نيرون قيصر روما يضطهد المسيحيين وقتل عدداً كبيراً منهم وعلى رأسهم بطرس وبولس فتم اعتباره الشيطان.

وأضاف أن رقم 7 هو رقم الكمال وهو عبارة عن حاصل جمع جهات الكون الأربعة و3 طبقات الكون فى تصور الأقدمين ويساوى 7، ويعتبر بذلك الرقم 6 هو نقص وليس كمالاً ويعتبر الرقم 666 نقص مطلق.

 

 


الكنيسه الارثوذكسيه

الكنيسه الكاثوليكيه

الكنيسه الانجيليه

الرقم 666

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