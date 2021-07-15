اليوم السابع
Ads
الخميس، 15 يوليه 2021 01:49 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

تعرف على درجات الحرارة المحسوسة بمحافظات الجمهورية حتى أول أيام عيد الأضحى

الخميس، 15 يوليه 2021 12:41 م
تعرف على درجات الحرارة المحسوسة بمحافظات الجمهورية حتى أول أيام عيد الأضحى طقس حار
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن  حالة الطقس المتوقعة من اليوم الخميس 15 يوليو  2021 إلى الثلاثاء المقبل، اول أيام عيد الأضحى.
 
وينشر "اليوم السابع" لقرائه تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة حتى الثلاثاء المقبل كما يلى: 
 
- درجات الحرارة المتوقعة الخميس 15 يوليو : 
 
القاهرة والوجه البحرى العظمى 37 درجة المحسوسة 39
 
السواحل الشمالية العظمى 32 درجة المحسوسة 35 درجة  
 
جنوب سيناء العظمى 40 درجة المحسوسة 43 
 
 شمال الصعيد العظمى 38 درجة المحسوسة 40 
 
جنوب الصعيد العظمى 40 درجة المحسوسة 41
 
- درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 16 يوليو : 
 
القاهرة والوجه البحرى العظمى 39 درجة المحسوسة 41
 
السواحل الشمالية العظمى 33 درجة المحسوسة 36 درجة  
 
جنوب سيناء العظمى 40 درجة المحسوسة 43 
 
 شمال الصعيد العظمى 40 درجة المحسوسة 42 
 
جنوب الصعيد العظمى 42 درجة المحسوسة 43
 
- درجات الحرارة المتوقعة السبت 17 يوليو : 
 
القاهرة والوجه البحرى العظمى 39 درجة المحسوسة 41
 
السواحل الشمالية العظمى 33 درجة المحسوسة 36 درجة  
 
جنوب سيناء العظمى 41 درجة المحسوسة 44 
 
 شمال الصعيد العظمى 41 درجة المحسوسة 43 
 
جنوب الصعيد العظمى 44 درجة المحسوسة 45
 
 
- درجات الحرارة المتوقعة الأحد 18 يوليو : 
 
القاهرة والوجه البحرى العظمى 38 درجة المحسوسة 40
 
السواحل الشمالية العظمى 32 درجة المحسوسة 35 درجة  
 
جنوب سيناء العظمى 41 درجة المحسوسة 44 
 
 شمال الصعيد العظمى 41 درجة المحسوسة 43 
 
جنوب الصعيد العظمى 45 درجة المحسوسة 46
 
- درجات الحرارة المتوقعة الإثنين 19 يوليو : 
 
القاهرة والوجه البحرى العظمى 37 درجة المحسوسة 39
 
السواحل الشمالية العظمى 30 درجة المحسوسة 33 درجة  
 
جنوب سيناء العظمى 40 درجة المحسوسة 43 
 
 شمال الصعيد العظمى 39 درجة المحسوسة 40 
 
جنوب الصعيد العظمى 45 درجة المحسوسة 46
 
- درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 20 يوليو : 
 
القاهرة والوجه البحرى العظمى 37 درجة المحسوسة 39
 
السواحل الشمالية العظمى 30 درجة المحسوسة 33 درجة  
 
جنوب سيناء العظمى 40 درجة المحسوسة 43 
 
 شمال الصعيد العظمى 39 درجة المحسوسة 40 
 
جنوب الصعيد العظمى 43 درجة المحسوسة 44
 
 
 

حالة الطقس

حالة الطقس غدا

حالة الطقس اليوم

حاله الجو

هيئة الارصاد الجوية

درجات الحرارة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الأرصاد: طقس حار على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 37 درجة وأسوان 41

الخميس، 15 يوليه 2021 08:00 ص

الأرصاد: طقس حار رطب على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 37 درجة وأسوان 42

الأربعاء، 14 يوليه 2021 08:00 ص

طقس حار بالقاهرة الكبرى اليوم.. شديد الحرارة جنوبا والعظمى بالعاصمة 36 درجة

الثلاثاء، 13 يوليه 2021 08:00 ص

غداً طقس حار بالقاهرة شديد الحرارة جنوبا والعظمى بالعاصمة 36 درجة

الإثنين، 12 يوليه 2021 01:24 م

درجات الحرارة اليوم الإثنين فى مصر.. طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحرى

الإثنين، 12 يوليه 2021 12:00 ص

غدا طقس حار بالقاهرة شديد الحرارة جنوبا والعظمى بالعاصمة 36 درجة

الأحد، 11 يوليه 2021 01:57 م

درجات الحرارة اليوم الأحد فى مصر.. طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والدلتا

الأحد، 11 يوليه 2021 12:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة