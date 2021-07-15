تعرف على درجات الحرارة المحسوسة بمحافظات الجمهورية حتى أول أيام عيد الأضحى

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الخميس 15 يوليو 2021 إلى الثلاثاء المقبل، اول أيام عيد الأضحى.

وينشر "اليوم السابع" لقرائه تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة حتى الثلاثاء المقبل كما يلى:

- درجات الحرارة المتوقعة الخميس 15 يوليو :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 37 درجة المحسوسة 39

السواحل الشمالية العظمى 32 درجة المحسوسة 35 درجة

جنوب سيناء العظمى 40 درجة المحسوسة 43

شمال الصعيد العظمى 38 درجة المحسوسة 40

جنوب الصعيد العظمى 40 درجة المحسوسة 41

- درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 16 يوليو :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 39 درجة المحسوسة 41

السواحل الشمالية العظمى 33 درجة المحسوسة 36 درجة

جنوب سيناء العظمى 40 درجة المحسوسة 43

شمال الصعيد العظمى 40 درجة المحسوسة 42

جنوب الصعيد العظمى 42 درجة المحسوسة 43

- درجات الحرارة المتوقعة السبت 17 يوليو :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 39 درجة المحسوسة 41

السواحل الشمالية العظمى 33 درجة المحسوسة 36 درجة

جنوب سيناء العظمى 41 درجة المحسوسة 44

شمال الصعيد العظمى 41 درجة المحسوسة 43

جنوب الصعيد العظمى 44 درجة المحسوسة 45

- درجات الحرارة المتوقعة الأحد 18 يوليو :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 38 درجة المحسوسة 40

السواحل الشمالية العظمى 32 درجة المحسوسة 35 درجة

جنوب سيناء العظمى 41 درجة المحسوسة 44

شمال الصعيد العظمى 41 درجة المحسوسة 43

جنوب الصعيد العظمى 45 درجة المحسوسة 46

- درجات الحرارة المتوقعة الإثنين 19 يوليو :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 37 درجة المحسوسة 39

السواحل الشمالية العظمى 30 درجة المحسوسة 33 درجة

جنوب سيناء العظمى 40 درجة المحسوسة 43

شمال الصعيد العظمى 39 درجة المحسوسة 40

جنوب الصعيد العظمى 45 درجة المحسوسة 46

- درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 20 يوليو :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 37 درجة المحسوسة 39

السواحل الشمالية العظمى 30 درجة المحسوسة 33 درجة

جنوب سيناء العظمى 40 درجة المحسوسة 43

شمال الصعيد العظمى 39 درجة المحسوسة 40

جنوب الصعيد العظمى 43 درجة المحسوسة 44