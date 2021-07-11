إزاى تستخرج بطاقة التموين من بوابة مصر الرقمية.. اعرف الخطوات

كتب مدحت وهبه

تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية في إتاحة العديد من الخدمات لأصحاب بطاقات التموين إلكترونيا من خلال بوابة مصر الرقمية " ، حيث يستطيع صاحب بطاقة التموين استخراج بطاقة بدل تالف أو فاقد إلكترونيا في حالة ضياع البطاقة دون الحاجة الى الذهاب لمكاتب التموين.

"اليوم السابع "ينشر تقريرا معلوماتيا عن كيفية استخراج بطاقة تموين بدل تالف أو فاقد من بوابة مصر الرقمية.

ـ في حالة ضياع بطاقة التموين يستطيع صاحبها الدخول على موقع "دعم مصر"، وبمجرد الدخول على الموقع يظهر على يمين الصفحة "خدمات تموينية للمواطنين".

ـ يتم الضغط على "خدمات تموينية للمواطنين" واختيار إصدار بدل بطاقة تموين.

ـ يتم متابعة التعليمات وكتابة بيانات صاحب الطلب.

ـ خصم ثمن الكارت الذكى للبطاقة 20 جنيها من قيمة الدعم المخصص للمواطن مع أول صرف بعد إصدارها.