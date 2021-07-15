اليوم السابع
Ads
الخميس، 15 يوليه 2021 11:13 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

ترامب يرفض مزاعم حول استعداده لاستخدام السلاح النووى للبقاء فى السلطة

الخميس، 15 يوليه 2021 11:12 م
ترامب يرفض مزاعم حول استعداده لاستخدام السلاح النووى للبقاء فى السلطة ترامب
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رفض الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب ما جاء في كتاب جديد عنه، حول مخاوف رئيسة مجلس النواب نانسى بيلوسى من إمكانية استخدامه السلاح النووى للبقاء فى السلطة، بحسب "شبكة روسيا اليوم".

وزعم الكتاب الذى ألفه الصحفيان فيليب راكر وكارول ليونيج، والذى تناقلت وسائل الإعلام الأمريكية مقتطفات منه قبل صدوره رسميا، أن نانسي بيلوسى أعربت في حديث مع رئيس الأركان مارك ميلى عن مخاوفها من أن دونالد ترامب قد يحاول استخدام السلاح النووى "للبقاء في السلطة".

وأضاف الكتاب أن ميلي أكد لها استحالة ذلك وامتثال العسكريين "للأوامر الشرعية فقط".

وتعليقا على المقتطفات، قال ترامب في بيان عنه اليوم الخميس، إن "نانسي بيلوسي مجنونة، وهذا أمر معروف. وكلماتها المتهورة حول أنها كانت تخشى استخدامى للسلاح النووى دليل آخر على ذلك".

وتابع: "فى الحقيقة كنت من أخرج البلاد من الحروب، ولم يدخلها فيها. وتمكنت من استعادة الاحترام لبلادنا من جديد، وليس مثلما هو الآن، عندما يضحك عليها زعماء العالم كله. هم لم يضحكوا عندما كنت رئيسا!".

يذكر أن كتاب "أنا الوحيد من يستطيع إصلاح ذلك: السنة الأخيرة الكارثية من رئاسة ترامب"، يركز على السنة الأخيرة لترامب في البيت الأبيض.

ويدعي بأن الجنرالات كانوا يتخوفون من إمكانية إقدام ترامب على تدبير انقلاب على السلطة من أجل البقاء في الحكم.


ترامب

بيلوسى

دونالد ترامب

الكونجرس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

كتاب جديد: أرفع قائد عسكرى أمريكى خشى انقلاب ترامب بعد خسارة الانتخابات

الخميس، 15 يوليه 2021 10:02 ص

بايدن يخرج عن صمته ويواجه "أكاذيب ترامب".. الرئيس الأمريكى يدافع عن الانتخابات الأخيرة ويخيّر الأمريكيين بين "الديمقراطية والاستبداد".. يصف دونالد بالأنانى والمضلل ويحذر من إسقاط "التجربة الأمريكية"

الخميس، 15 يوليه 2021 06:00 ص

"أيام ترامب الأخيرة فى البيت الأبيض".. كتاب جديد يزعم اختباء الرئيس خلال احتجاجات فلويد وإشادته بـ"هتلر".. صحفى وول ستريت يزعم: ترامب طلب إعدام "الخونة" بسبب الحديث مع الإعلام.. ومتحدثة باسم دونالد تنفى

الخميس، 15 يوليه 2021 12:00 ص

طلب إعدام خصومه.. كتاب جديد يكشف أسرار أيام ترامب الأخيرة بالبيت الأبيض

الأربعاء، 14 يوليه 2021 11:13 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة