ترامب يرفض مزاعم حول استعداده لاستخدام السلاح النووى للبقاء فى السلطة

وكالات

رفض الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب ما جاء في كتاب جديد عنه، حول مخاوف رئيسة مجلس النواب نانسى بيلوسى من إمكانية استخدامه السلاح النووى للبقاء فى السلطة، بحسب "شبكة روسيا اليوم".

وزعم الكتاب الذى ألفه الصحفيان فيليب راكر وكارول ليونيج، والذى تناقلت وسائل الإعلام الأمريكية مقتطفات منه قبل صدوره رسميا، أن نانسي بيلوسى أعربت في حديث مع رئيس الأركان مارك ميلى عن مخاوفها من أن دونالد ترامب قد يحاول استخدام السلاح النووى "للبقاء في السلطة".

وأضاف الكتاب أن ميلي أكد لها استحالة ذلك وامتثال العسكريين "للأوامر الشرعية فقط".

وتعليقا على المقتطفات، قال ترامب في بيان عنه اليوم الخميس، إن "نانسي بيلوسي مجنونة، وهذا أمر معروف. وكلماتها المتهورة حول أنها كانت تخشى استخدامى للسلاح النووى دليل آخر على ذلك".

وتابع: "فى الحقيقة كنت من أخرج البلاد من الحروب، ولم يدخلها فيها. وتمكنت من استعادة الاحترام لبلادنا من جديد، وليس مثلما هو الآن، عندما يضحك عليها زعماء العالم كله. هم لم يضحكوا عندما كنت رئيسا!".

يذكر أن كتاب "أنا الوحيد من يستطيع إصلاح ذلك: السنة الأخيرة الكارثية من رئاسة ترامب"، يركز على السنة الأخيرة لترامب في البيت الأبيض.

ويدعي بأن الجنرالات كانوا يتخوفون من إمكانية إقدام ترامب على تدبير انقلاب على السلطة من أجل البقاء في الحكم.