ارتفاع أسعار النفط.. وخام برنت يسجل 76.40دولار للبرميل

كتبت - مروة الغول

سجلت أسعار النفط اليوم 76.40 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 75.07دولار للبرميل.

وذكرت تقارير إعلامية عالمية، أن ارتفاع أسعار النفط اليوم الأربعاء بالأسواق العالمية جاء نتيجة المخاوف الجديدة بشأن الطلب وذلك بعد أن أوضحت بيانات بتراجع واردت الصين من الخام خلال النصف الأول من العام الجاري.

يذكر أنه تم تأجيل اجتماع تحالف "أوبك بلس" إلى أجل غير مسمى، في ظل فشل التكتل في التوصل لاتفاق بشأن سياسة الإنتاج خلال الأشهر المقبلة.

وسجلت أسعار خام القياس العالمي برنت خسائر أسبوعية هي الثانية لها علي التوالي بمقدار 0.8% بختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة يوم الجمعة الماضية، كما سجلت عقود خام غرب تكساس الأمريكي خسائر أسبوعية هي الأولي لها منذ شهر مايو الماضي بنسبة 0.8%.