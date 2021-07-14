اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 14 يوليه 2021 02:32 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

ارتفاع أسعار النفط.. وخام برنت يسجل 76.40دولار للبرميل

الأربعاء، 14 يوليه 2021 02:00 م
ارتفاع أسعار النفط.. وخام برنت يسجل 76.40دولار للبرميل النفط
كتبت - مروة الغول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
سجلت أسعار النفط اليوم 76.40 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 75.07دولار للبرميل. 
 
وذكرت تقارير إعلامية عالمية، أن ارتفاع أسعار النفط اليوم الأربعاء بالأسواق العالمية جاء نتيجة المخاوف الجديدة بشأن الطلب وذلك بعد أن أوضحت بيانات بتراجع واردت الصين من الخام خلال النصف الأول من العام الجاري. 
 
يذكر أنه تم تأجيل اجتماع تحالف "أوبك بلس" إلى أجل غير مسمى، في ظل فشل التكتل في التوصل لاتفاق بشأن سياسة الإنتاج خلال الأشهر المقبلة.
 
وسجلت أسعار خام القياس العالمي برنت خسائر أسبوعية هي الثانية لها علي التوالي بمقدار 0.8% بختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة يوم الجمعة الماضية، كما سجلت عقود خام غرب تكساس الأمريكي خسائر أسبوعية هي الأولي لها منذ شهر مايو الماضي بنسبة 0.8%.

النفط

اسعار النفط

النفط اليوم

خام برنت

غرب تكساس

الخام الأمريكي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة