تفتيش ذاتى لطلاب الثانوية بلجان الامتحانات لتأمين الأسئلة والتصدى للغش.. صور

كتب محمود طه حسين

شهدت لجان امتحانات الثانوية العامة ، تفتيش الطلاب ذاتياً، "ملابس ومتعلقات شخصية وحقائب" لمنع دخول أى طالب بوسائل غش أو أشياء ممنوعة داخل لجنة السير، حيث يؤدى الطلاب امتحان مادة الجغرافيا من العاشرة صباحا حتى الواحدة ظهراً.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على التصدى لظاهرة الغش تحقيقا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب وتطبيق القانون على اى طالب يحاول الغش أو يخل بأعمال الامتحانات.

بدأ قبل قليل طلاب الثانوية العامة (الشعبة الأدبية) امتحان الجغرافيا بإجمالي 255 ألف و353 طالب وطالبة، كما يؤدى طلاب الثانوية لمدارس (stem) اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية)، واختبار مقاييس المفاهيم ( اللغة العربية) بإجمالى 1179 طالب وطالبة.

ويستمر امتحان مادة الجغرافيا لطلاب الثانوية العامة 3 ساعات من العاشرة صباحا حتى الواحدة ظهرا.

وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2021، كأول ثانوية بنظام البابل شيت، ويؤدى قرابة 649 ألف طالب وطالبة فى الشعبتين العلمية والأدبية الامتحانات، كما يشارك قرابة 133 الف عضو فى الامتحانات ما بين ملاحظ ومراقب ومقدر درجات، وبدأت الامتحانات السبت 10 يوليو وتستمر حتى 2 أغسطس المقبل وتعلن النتيجة بعد أخر امتحان بعشرة أيام على أقصى تقدير.

ووجه الدكتور طارق شوقى. وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، رسالة لطلاب الثانوية العامة، قائلا: إلى أبناء مصر من طلبة الثانوية العامة دفعة 2020-2021: أكملت الدولة المصرية استعداداتها لأداء الامتحانات في أفضل الظروف مع اتمام الإجراءات الاحترازية وتوفير كل السبل لضمان تأدية امتحانات عادلة ونتمنى لكل منكم تحقيق أحلامه والنجاح الباهر .