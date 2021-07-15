بحث جديد حول استخدامات النانو تكنولوجى بمكافحة أمراض النبات بمركز البحوث الزراعية

كتبت أسماء نصار

كشف الدكتور أشرف خليل مدير معهد بحوث أمراض النباتات ، التابع لمركز البحوث الزراعية، بوزارة الزراعة عن نجاح الباحثان بالمعهد الدكتور يوسف خميس، ومحمد الشارونى، فى إعداد ونشر بحث علمى هام بأحد العلمية العالمية المتخصصة ذات معامل تأثير عالى، حول دور النانوتكنولوجى فى تكنيك الصمت الجينى داخل النبات.

وأوضح مدير المعهد أنه تم من خلال البحث إبراز الدور الفعال للنانوتكنولوجى فى إحداث صمت جينى لبعض الجينات الهامة للمسبب المرضى (الفطرى) داخل النبات بأقل تكلفة وبدقة عالية وإبطال عملها وفى وقت قياسى، وبالتالى عدم حدوث إصابة نباتية كأحد الطرق العلمية المبتكرة عالميا فى مجال مكافحة الأمراض النباتية.

وأضاف خليل أنه وفقا للدراسة تم استهداف ثلاثة من الجينات الهامة للمسبب الفطرى لمرض التعفن التاجى وتعفن الجذور الفيوزاريومى لنبات الطماطم وفك الشفرة الجينية لهذه الجينات، حيث تم ذلك من خلال تصميم نوع مميز من المواد النانومترية الآمنة وتوظيفها كناقل نانومترى للجزيئات المسؤلة عن وقف عمل الثلاث جينات محل الدراسة وعملها بشكل آمن ولفترة أطول داخل أنسجة النبات؛ مما يحمى النبات من الأصابة طوال فترة النمو وحتى مرحلة الإثمار.

وتابع أن نتائج الدراسة أثبتت إمكانية مكافحة التعفن التاجى وتعفن الجذور بأكثر من تطبيق بكفاءة عالية وتوفير حماية كاملة ومستدامة للنبات من الإصابة حتى مرحلة الحصاد.

ووفقا للدراسة فٳنه من الممكن استخدام هذا التكنيك المتطور وتوظيف هذه الجزيئات النانومترية الذكية كنواقل آمنة وفعاله بكفاءة فى استهداف الممرضات النباتية الميكروبية الأخرى داخل أنسجة النبات وٳبطال عمل جيناتها داخل النبات دون الٳضرار بالخلايا النباتية السليمة مما يقلل من أى خسائر فادحة للحاصلات الزراعية المصرية.