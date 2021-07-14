وزير الزراعة يتلقى تقريرا حول نشاط معهد بحوث أمراض النباتات عن شهر يونيو

كتبت أسماء نصار

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى تقريرا من الدكتور أشرف خليل مدير معهد أمراض النباتات بنشاطه الخدمي والميداني والإرشادي والبحثي خلال شهر يونيو 2021 .



أوضح التقرير أنه تم تنفيذ زيارة ميدانية لمحافظة الاقصر وقنا لمتابعة الحالة المرضية لقصب السكر، وأخرى لمحافظة الاسماعيلية لتفقد زراعات المانجو للوقوف على أسباب تضرر بعض مزارعى المانجو من إنخفاض معدلات التزهير والعقد وزيادة تساقط الثمار.



وأشار التقرير إلى أنه تم المرور على زراعات الخضر بمحافظة القليوبية بمركز شبين القناطر و محافظة المنوفية – مدينة السادات للوقوف على الحالة المرضية، و زياره ميدانيه لحديقة الأورمان للوقوف على الحالة المرضيه لأشجار الزينه والأشجار الخشبيه، و زيارة ميدانية لزراعات المانجو بمحافظة الجيزه- مركز برقاش للوقوف على الحالة المرضية، وتفقد زراعات المانجو بمحافظة القليوبية .



وتابع التقرير أن باحثي المعهد ألقوا 21 ندوة إرشادية في محافظات مصر الممثلة على أمراض محصول الذرة الشامية، و‏تم نشر عدد 6 بحوث في مجلات علمية دولية.



كما تم تم فحص (409) عينة تقاوى وبذور محاصيل مختلفة وبيتموس واردة من الخارج بمعامل المعهد لتحديد صلاحية دخولها من الناحية المرضية، و(51) عينة نباتية خاصة بالشركات والمزارعين لتشخيص الأمراض النباتية وطرق المكافحة، والاشتراك فى أعمال (9) لجنة فحص نباتات واردة من الخارج بموانئ الوصول المختلفة، وفحص (45) مزرعة لبيان خلوها من الأمراض، وفحص عينات موز ناتج زراعة الأنسجة للتأكد من خلوها من الامراض الفيروسيه، وشراء 19 عزلة فطرية + عمل CD تجريب مركب هيدروماكس، وفحص (30) طرد يحتوى على تقاوى بذور مختلفة من الناحية المرضية.





