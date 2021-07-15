انطلاق المبادرة الرئاسية لعلاج ضمور العضلات فى بنى سويف.. فيديو وصور

وقالت الدكتورة هبة حسن مدير العيادات بفرع هيئة التأمين الصحى، أن اليوم الخميس هو أول أيام إطلاق المبادرة داخل محافظة بنى سويف داخل عيادة السلام بالتأمين الصحى ببنى سويف تحت إشراف الدكتور محمد يحى مدير الفرع.

وأضافت الدكتورة هبة، أن العمل سيكون يوم الخميس من كل أسبوع، مشيرة إلى أن العمل من الساعة العاشرة وحتى الثانية عشر ظهرا، مضيفة أن الأوراق المطلوبة للتقدم للحصول على العلاج بالمبادرة، شهادة الميلاد وصورة كارنية التأمين الصحى، جميع الفحوصات الطبية التى أجراها المريض قبل ذلك.

وأكدت الدكتورة هبة محمد حسن مدير العيادات ومدير تأمين الطلاب ببنى سويف بأن عيادة ضمور العضلات ستبدأ اليوم الخميس بعيادة السلام بمبنى الهلال للمراكز الطبية المتخصصة شارع اسلام بجوار مرفق الإسعاف، الساعة العاشرة صباحا بتواجد كل من الدكتورة مني على، الدكتور محمد عادل، الدكتور احمد هاشم. والأوراق المطلوبة داخل ملف "صورة شهادة ميلاد الطفل وجميع التحاليل والفحوصات وخصوصا رسم عصب +رسم عضل في حالة تواجدهم". وأكدت الدكتورة هبة حسن، أنه سوف يتم استقبال الأطفال من جميع الأعمار، لإجراء الفحوصات الإكلينيكيه والفحوصات الجينية والبيولوجيا الجزئية ضمن تشخيص وتقييم الحالة.

وأعلن الدكتور محمد يحيي أسماعيل مدير فرع بنى سويف للتأمين الصحى عن انطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج مصابى الضمور العضلى بعيادة السلام بالتأمين الصحي ببني سويف تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد ضاحى رئيس مجلس الإدارة. وأكد مدير عام الفرع، أنه تم تشكيل لجنة قومية تضم أساتذة من كل من وزارة الصحة والسكان والجامعات المصرية؛ لتقييم تلك الحالات، تمهيدًا لتلقي العلاج من خلال 3 مراكز تم تخصيصها لتقديم العلاج لمصابي الضمور العضلي، وهي مركز بمستشفى معهد ناصر، ومركز بمستشفى الجلاء، بالإضافة إلى مركز مستشفى عين شمس الجامعى.