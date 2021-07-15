اليوم السابع
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الخميس، 15 يوليه 2021 01:12 م
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انتظام صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من تكافل وكرامة عن شهر يوليو

الخميس، 15 يوليه 2021 01:00 م
انتظام صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من تكافل وكرامة عن شهر يوليو صرف معاشات - أرشيفية
كتب مدحت وهبه

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تتابع غرفة عمليات وزارة التضامن الاجتماعي، صرف المساعدات النقدية، للمستفيدين من تكافل وكرامة عن شهر يوليو الجاري حيث أشارت إلى انتظام الصرف اليوم، للأسر الأولى بالرعاية، وكبار السن ومن ذوى الاحتياجات الخاصة، وسط اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية.
 
وتستمر الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى فى صرف معاشات شهر يوليو الجارى لمن تخلفوا عن الصرف فى المواعيد المحددة، وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث يتم الصرف وفق جداول منظمة منعا للتكدس أمام المنافذ كما حدث خلال الأشهر المقبلة.
 
وتتابع غرفة عمليات الهيئة صرف المعاشات بمنافذ الصرف، وتذليل أى معوقات تواجه أصحاب المعاشات أو المستفيدين بجانب أيضا التأكيد على كافة المنافذ بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وعدم التهاون، مع الإتاحة لكل صاحب معاش، ومستفيد يحمل بطاقات الصرف الآلى أو كارت "ميزة" مهما كانت قيمة استحقاقاته التأمينية من صرف جميع الاستحقاقات من ماكينات الصراف الآلي، والمقدر عددها 12 ألف ماكينة منتشرة على مستوى الجمهورية، اعتباراً من اليوم الأول من الشهر.
 
 

التضامن

تكافل وكرامة

مساعدات تكافل وكرامة

برنامج تكافل وكرامة

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