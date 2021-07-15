المساس بأمن مصر خط أحمر.. أبرز رسائل الرئيس السيسى فى كلمته بمؤتمر حياة كريمة

كتب رامى محيى الدين

تطرق الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال كلمته فى المؤتمر الأول للمشروع الوطنى حياة كريمة إلى عدة موضوعات اقتصادية واجتماعية وسياسية، وكانت أبرز رسائل الرئيس السيسى ما يلى:

- فخور بما حققه المصريون من انتصارات وإنجازات

- لا أخشى غير الله ولم يكن لى هدف سوى الوطن

- اقتحمنا مشكلات اقتصادية متراكمة على مدار عقود

- حياة كريمة تدشين للجمهورية المصرية الجديدة

- المساس بأمن مصر خط أحمر لا يمكن اجتيازه

- أشكر الجيش والشرطة وكل عامل بنى المجد لمصر وتحية خاصة للمرأة

- الإيمان بالحلم يصيغ الحاضر ويصنع المستقبل

- نمتلك قوة عسكرية واقتصادية قادرة على حماية مقدراتنا

- لدينا خيارات متعددة للحفاظ على أمن مصر القومى

- لا يليق بنا أن نقلق

- لا يمكن أن ننجح إلا إذا كنا على قلب رجل واحد

- تحدثنا مع الإثيوبيين والسودانيين لجعل النيل نهرا للشراكة

- أنا والجيش نروح قبل ما يحصل حاجة لمصر

- نتعامل مع كل قضايانا بعقل راشد ولم ندغدغ مشاعر الناس أبدا

- ندعم التنمية فى قارة أفريقيا.. والتعمير هو الأصل