اليوم السابع
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الخميس، 15 يوليه 2021 10:57 م
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المساس بأمن مصر خط أحمر.. أبرز رسائل الرئيس السيسى فى كلمته بمؤتمر حياة كريمة

الخميس، 15 يوليه 2021 10:50 م
المساس بأمن مصر خط أحمر.. أبرز رسائل الرئيس السيسى فى كلمته بمؤتمر حياة كريمة الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب رامى محيى الدين

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تطرق الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال كلمته فى المؤتمر الأول للمشروع الوطنى حياة كريمة إلى عدة موضوعات اقتصادية واجتماعية وسياسية، وكانت أبرز رسائل الرئيس السيسى ما يلى:

 

- فخور بما حققه المصريون من انتصارات وإنجازات

- لا أخشى غير الله ولم يكن لى هدف سوى الوطن

- اقتحمنا مشكلات اقتصادية متراكمة على مدار عقود

- حياة كريمة تدشين للجمهورية المصرية الجديدة

- المساس بأمن مصر خط أحمر لا يمكن اجتيازه

- أشكر الجيش والشرطة وكل عامل بنى المجد لمصر وتحية خاصة للمرأة

- الإيمان بالحلم يصيغ الحاضر ويصنع المستقبل

- نمتلك قوة عسكرية واقتصادية قادرة على حماية مقدراتنا

- لدينا خيارات متعددة للحفاظ على أمن مصر القومى

- لا يليق بنا أن نقلق

- لا يمكن أن ننجح إلا إذا كنا على قلب رجل واحد

- تحدثنا مع الإثيوبيين والسودانيين لجعل النيل نهرا للشراكة

- أنا والجيش نروح قبل ما يحصل حاجة لمصر

- نتعامل مع كل قضايانا بعقل راشد ولم ندغدغ مشاعر الناس أبدا

- ندعم التنمية فى قارة أفريقيا.. والتعمير هو الأصل


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