القوات الأمنية العراقية تنفذ عمليات تفتيش واسعة لعدد من القرى فى كركوك

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أعلنت خلية الإعلام الأمني بالعراق اليوم الخميس تنفيذ عمليات تفتيش واسعة لعدد من القرى في محافظة كركوك.

وذكرت الخلية - في بيان - أن "قوة مشتركة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية واللواء الآلي الثالث الفرقة الآلية شرطة اتحادية نفذت عملية استباقية لتفتيش قرية الخردات ووادي الكرحة في كركوك، أسفرت عن العثور على نفق تابع لعصابات داعش الارهابي".

وفي السياق ذاته، ذكرت الخلية الأمنية أن قوة من اللواء الثاني عشر الفرقة الثالثة شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفرزة من مكافحة المتفجرات اللواء، نفّذتا عملية أمنية لتفتيش قرى "كواز عرب" و"كواز كرد" في كركوك، أسفرت عن العثور على مسطرة تفجير عبوات ناسفة مع بطارية.

وأشارت إلى أنه تمت معالجة النفق وتدميره بالكامل من قبل الجهد الهندسي للواء، ومعالجة مسطرة التفجير من قبل مفرزة المتفجرات.