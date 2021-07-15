اليوم السابع
Ads
الخميس، 15 يوليه 2021 02:42 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

القابضة المعدنية: نصر E70 أبرز خطوات التوجه نحو الاقتصاد الأخضر

الخميس، 15 يوليه 2021 02:00 ص
القابضة المعدنية: نصر E70 أبرز خطوات التوجه نحو الاقتصاد الأخضر وائل يوسف
كتب عبد الحليم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشف الدكتور وائل يوسف، العضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات المعدنية، أن هناك متابعة من مجلس الإدارة لسرعة تنفيذ مشروع تصنيع اول  سيارة كهربائية نصر E70 بشركة النصر للسيارات، بالتعاون مع شركة دونج فينج الصينية.
 
أضاف وائل يوسف لـ"اليوم السابع" أن السيارة الكهربائية الجديدة، من أبرز خطوات التوجه نحو الاقتصاد الأخضر فى مصر ، لافتا أن العالم يعانى من خطر التغيرات المناخية وكثرة الانبعاثات الكربونية ،مما يؤدى لاستمرار ارتفاع درجات حرارة الأرض وبالتالى التأثير على الاحياء وذوبان الجليد.
 
أشار أن من أكثر الوسائل التى تصدر انبعاثات وسائل النقل ومن بينها السيارات، نتيجة استهلاك الوقود التقليدى، وبالتالى مع استخدام الكهرباء فى السيارات سيحد من استخدام الوقود التقليدى وسيحد بالتالى من الانبعاثات الضارة، مما يحمى البيئة بشكل عام.
 
وأضاف يوسف، أن التوسع فى انتاج السيارات الكهرباء يتزامن مع وجود وفرة فى انتاجها فى مصر سواء الكهرباء التقليدية،  أو المتاحة من طاقة الشمس والرياح، علاوة على استخدام الغاز الطبيعى بدلا من الوقود وفقا للمبادرة الرئاسية ايضا ،مما يضع مصر فى مصاف الدول المحافظة على البيئة والتى تنفذ برامج الاقتصاد الأخضر.

الاقتصاد الاخضر

وائل يوسف

السيارات الكهربائية

نصر E70

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة