اليوم السابع
Ads
الجمعة، 02 يوليه 2021 04:56 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

رئيس النصر للسيارات: السيارة الكهربائية نصر E70 ستقدم مستوى جديدا من جودة الحياة

الخميس، 01 يوليه 2021 09:00 م
رئيس النصر للسيارات: السيارة الكهربائية نصر E70 ستقدم مستوى جديدا من جودة الحياة هانى الخولى
كتب عبد الحليم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تواصل شركة النصر للسيارات، إحدى شركات القابضة للصناعات المعدنية، جهودها للانتهاء من تجهيز المصانع لاستقبال مشروع تصنيع السيارة الكهربائية الجديدة نصر E70، والتى سيتم تصنيعها مع شركة دونج فينج الصينية.
 
وحول السيارة الكهربائية الجديدة، وجه المهندس هانى الخولى، العضو المنتدب الرئيس التنفيذى لشركة النصر السيارات رسالة  للمواطن المصرى، أشار فيها إلى أن السيارة الجديدة ستقدم مستوى جديدا من جودة الحياة متمثلا  فى الحفاظ علي الصحة العامة وعلي الاقتصاديات الخاصة بتشغيل السيارة .
 
وأوضح لـ"اليوم السابع" إنه يأمل أن يقبل المواطن المصرى على اقتناء السيارة الجديدة، ولا سيما لما تتمتع به من درجات عالية من الأمان وراحة القيادة بجانب مواصفات متنوعة، تجعل منها عنصر جذب للمستهلك.
 
وتكسب منها الآمان واقتصاديات تشغيل وراحة في القيادة ، لافتا إلى أن التغيير فى العموم صعب في كل الأمور لكن التغيير للسيارة الكهربائية، سيكون دعما للصناعة الوطنية.
 
جدير بالذكر إن الحكومة ستمنح 50 ألف جنيه حافزا أخضر لكل مشترٍ، يشمل أول 50 ألف مشترٍ للسيارة الكهربائية.
 
 

نصر E70

السيارات الكهربائية

السيارة الكهربائية

سعر السيارة نصر

النصر للسيارات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة