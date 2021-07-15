الطب الشرعى يعد تقرير الصفة التشريحية لجثة سيدة قتلت على يد زوجها بأرض اللواء

كتب أحمد الجعفرى

يعمل رجال الطب الشرعى فى الجيزة على إعداد تقرير الصفحة التشريحية الخاص بجثة ربة منزل قتلت على يد زوجها فى منطقة أرض اللواء بالجيزة، لتحديد الإصابات التى لحقت بها وأسفرت عن مقتلها.

وأجرى المتهم بقتل زوجته معاينة تصويرية للجريمة، حيث اصطحبه فريق من النيابة إلى مسرح الجريمة، وأعاد تمثيلها.

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على عامل لاتهامه بقتل زوجته فى منطقة أرض اللواء، بسبب خلافات أسرية حيث سدد لها عدة طعنات، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة العجوزة بلاغا يفيد بمقتل ربة منزل داخل مسكنها، فانتقل المقدم مصطفى خليل رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، ومعاونه النقيب أحمد فاروق، إلى محل الواقعة، وتبين أن المجني عليها مصابة بعدة طعنات، اعتدى عليها زوحها بسكين بسبب خلافات أسرية.

وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم وضبط سلاح الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.