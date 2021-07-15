الصين: نعارض الاتصالات العسكرية بين تايوان والولايات المتحدة

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دعت الصين، الولايات المتحدة للالتزام ببنود البيانات المشتركة الصينية الأمريكية الثلاثة خلال التعامل مع شئون متعقلة بتايوان والتوقف عن الأعمال الاستفزازية.

وأعربت المتحدثة باسم مكتب شئون تايوان التابع لمجلس الدولة الصيني تشو فنج ليان - حسبما ذكرت وكالة (شينخوا) للأنباء الصينية اليوم الخميس عن معارضة الصين القوية للاتصالات العسكرية بين تايوان والولايات المتحدة، بجميع أشكالها.

وأدلت تشو، بهذه التصريحات خلال تعليقها على التقرير الإعلامي الخاص بهبوط طائرة نقل عسكرية أمريكية في تايوان اليوم.