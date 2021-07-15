وذكرت الشبكة أن مسؤولي الصحة الصينيين "فعّلوا استجابة طارئة وعقموا المنطقة".



وليس من الواضح ما إذا كان الرجل البالغ من العمر (55 عامًا) قد تعامل مع الدواجن كجزء من وظيفته، حيث من المعروف أن خيط الفيروس موجود في قطعان الدواجن أو في الطيور النافقة.



وقالت منظمة الصحة العالمية، في تقرير الأسبوع الماضي، إن هناك 32 حالة إصابة بفيروس H5N6 و19 حالة وفاة في منطقة غرب المحيط الهادئ منذ 2014.