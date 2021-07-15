ذكرت الصين، اليوم الخميس، أن رجلاً نقل إلى المستشفى بسبب إصابته بأنفلونزا الطيور (H5N6)، وأفادت شبكة تلفزيون الصين الدولية الحكومية أن الرجل أثبتت إصابته بسلالة H5N6 من إنفلونزا الطيور فى 6 يوليو بعد إصابته بالحمى، وهو حاليًا في المستشفى بمدينة باشونج.
وذكرت الشبكة أن مسؤولي الصحة الصينيين "فعّلوا استجابة طارئة وعقموا المنطقة".
وليس من الواضح ما إذا كان الرجل البالغ من العمر (55 عامًا) قد تعامل مع الدواجن كجزء من وظيفته، حيث من المعروف أن خيط الفيروس موجود في قطعان الدواجن أو في الطيور النافقة.
وقالت منظمة الصحة العالمية، في تقرير الأسبوع الماضي، إن هناك 32 حالة إصابة بفيروس H5N6 و19 حالة وفاة في منطقة غرب المحيط الهادئ منذ 2014.
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