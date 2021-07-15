الصحة العراقية تدعو للتباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات للوقاية من كورونا

وكالات الأنباء

دعت وزارة الصحة والبيئة العراقية، المواطنين الى الالتزام بالتباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات للوقاية من الاصابة بفيروس كورونا.

وذكر بيان لوزارة الصحة نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "الوكيل الفني المكلف بادارة وزارة الصحة الدكتور هاني العقابي عقد اجتماعا مع مدراء دوائر مركز الوزارة لمناقشة الحالات المتزايدة لمرضى كورونا وتوفير غطاء سريري كافي".

ودعا العقابي والمجتمعون، المواطنين كافة الى ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي وتقليل التجمعات وارتداء الكمام للوقاية من الاصابة بفيروس كورونا.