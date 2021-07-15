الرئيس السيسي: فخور بما حققه المصريون من انتصارات وإنجازات

كتب محسن البديوي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته بفعاليات المؤتمر الأول للمشروع القومي "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصرى: "شعب مصر العظيم، أيها الشعب الأبى الكريم والحضور الكرام، أقف متحدثا اليكم اليوم في لحظة يمتزج في نفسى مزيج من السعادة والفخر.. السعادة بوجودي في وسط ممثلين من كافة فئات الشعب المصري، والفخر بما حققناه معًا من انتصارات متتالية وإنجازات عظيمة تحققت بسواعد أبناء مصر ودماء الشهداء الابرار".

وتابع: "أجد نفسي الآن وهي تفخر بما حققه المصريون وتعالت الصيحات في ميادين مصر وشوارعها وقراها معبرة عن ارادة الأم المصرية فى استعادة مصر ممن أرادوا انتهاك قدسية ارضها وسلبزا هويتها.. وفهموا مفاهيم مغلوطة وأيدولوجيات متطرفة.. وأجدنى ومعي الجيش المصري الذي شرفت بقيادته في تلك اللحظات العصيبة من تاريخ الوطن.. وقد كان انحيازنا مطلقا لهذا الشعب العظيم وعلى قدر التحديات والصعوبات التي واجهتنا جراء قرارنا شعبًا ودولة بأن نستعيد مصر من البغي والتجارة بالوطن والدين، بقدر ما كان العزم على خوض غمار التحدي، وأن نحقق النصر المبين في معركتي البقاء والبناء".

وواصل :"فضل الله علينا كلنا وعلى بلدنا.. بصوا حولنا كلنا وتعرفوا أن ربنا أكرم وعز البلد دى وحماها ونجاها من كل شر وسوء، وأبدأ بالشكر، لله سبحانه وتعالى ويارب يقبله مني".