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ويؤكد: مصر دولة كبيرة..

الرئيس السيسي: تحركنا بمجلس الأمن لوضع ملف "سد النهضة" على أجندة الاهتمام الدولى

الخميس، 15 يوليه 2021 10:43 م
الرئيس السيسي: تحركنا بمجلس الأمن لوضع ملف "سد النهضة" على أجندة الاهتمام الدولى الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محسن البديوي

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته بفعاليات المؤتمر الأول للمشروع القومي (حياة كريمة) لتنمية قرى الريف المصري، :"قلنا عاوزين اتفاق قانوني ملزم ينظم موضوع سد النهضة، بين الدول الثلاث، فيما يخص عملية ملء وتشغيل السد، وتحركنا ومازلنا متحركين فيه، وتحركنا بمجلس الأمن لأجل وضع الموضوع على أجندة الاهتمام الدولي".

وأضاف: "الموضوع مترتب كويس، التفكيرة فيه مش وليد اللحظة، وفيه كلام أقدر أقوله.. لكن فيه كلام مقدرش أقوله، وهو الإعداد اللي بنعده جوه بلدنا مصر.. إحنا بنعمل مشاريع عشان نوفر كل قطة مياه عشان ناخد بأسباب الحفاظ على المياه في مصر".

وواصل: "مشروع تبطين الترع أحنا رصدنا له ما يقرب من 60 مليار جنيه، ونتمنى الانتهاء منه خلال العامين أو الثلاث أعوام المقبلين.. وكل دا لأجل توفير المياه والمشروعات خلال السنوات الماضية والقادمة الهدف منها الاستفادة القصوى من المياه وعاوز أقول إننا خدنا بالأسباب في كل شيء، ثم بنقول للآخرين عيشوا وإحنا هنعيش.. ومصر دولة كبيرة".


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