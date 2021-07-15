الرئيس السيسي: أشكر الجيش والشرطة وكل عامل بنى لمصر المجد.. وتحية خاصة للمرأة

كتب محسن البديوي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته بفعاليات المؤتمر الأول للمشروع القومي (حياة كريمة) لتنمية قرى الريف المصرى: "أجدد معكم العهد وأصدقكم الوعد بان نبدأ جمهوريتنا الجديدة المولودة من رحم ثورتنا 30 يونيو".

وتابع :"عازمين على مزيد من العمل والبناء ممتلكين القدرة الشاملة ومستمرين في تحقيق التنمية الاقتصادية والسياسية، داعمين المزيد المساحات المشتركة بين أبناء الموطن وموفرين كافة السبل لشبابنا لتحقيق مستقبل يليق بهم".

وواصل: "كما أعبر عن عظيم امتنانى للشعب المصري العظيم على ما قدمه من تضحيات لنقف اليوم آمنين مطمئنين سعيًا للبناء والتطوير والتنمية".

وتابع: "أتوجه بالشكر لرجال القوات المسلحة والجيش المصرين على ما قدموه وما يقدمونه من تضحيات وصون كرامة الوطن وحماية مقدراته كما أتوجه بالتحية لرجال الشرطة المصرية على دورهم المحفور بحروف من نور في مواجهة الإرهاب الأسود".

واستطرد :"اشكر كل عامل بنى لمصر المجد.. وكل فلاح زرع لها الأمل، وكل عالم أضاء لها النور.. كما أتوجه بتحية خاصة، للمرأة المصرية العظيمة، التي كانت طليعة المسيرة الوطنية، وصدارة التحديات".