الرئيس السيسى: "حياة كريمة" تدشين للجمهورية المصرية الجديدة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن المبادرة القومية "حياة كريمة"، تعد تدشين للجمهورية المصرية الجديدة، وتسعى إلى رفع مستوى معيشة 4 آلاف قرية لـ58 مليون مواطن خلال السنوات الثلاثة المقبلة بتكلفة 700 مليار جنيه أو يزيد.
وأضاف الرئيس السيسى، خلال انطلاق فعاليات المؤتمر الأول للمشروع القومى "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصرى، أن المبادرة هى تدشين للجمهورية المصرية الجديدة القائمة بثبات ورسوخ على الديمقراطية الحديثة التى تمتلك القدرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتسعى لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية،ومفاهيم العدالة الاجتماعية والكرامة وبناء الإنسان المصرى صحياً وفكرياً وثقافياً، وتابع: "المواطن المصرى هوايقونة انتصاره ومجده والجمهورية الجديدة تليق بالمصريين وتناسب تطلعاتهم وتمثل تضحيتهم".
وتأتي الاحتفالية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وآلاف المواطنين الذين يمثلون مختلف طوائف الشعب المصري، وعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين ورجال الأعمال وممثلي المؤسسات المصرية والإقليمية والدولية، وذلك في استاد القاهرة الدولي.
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