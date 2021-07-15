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الرئيس السيسى: "تطوير قرى الريف" أضخم مشروع تنموى متكامل بتاريخ مصر الحديث

الخميس، 15 يوليه 2021 04:04 م
الرئيس السيسى: "تطوير قرى الريف" أضخم مشروع تنموى متكامل بتاريخ مصر الحديث الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى

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اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع مجموعة من رجال الأعمال المصريين المشاركين في مبادرة "حياة كريمة"، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة.
 
وأشار الرئيس السيسى الي ان مشروع تطوير قرى الريف المصري الذي يعد أضخم مشروع تنموي متكامل في تاريخ مصر الحديث يأتي تحت مظلة تنفيذ رؤية مصر 2030، حيث يهدف إلى تطوير كافة جوانب تفاصيل الحياة في الريف، وتحقيق جودة الخدمات واستقرارها للمواطنين، مشددا على ان الدولة عازمة على بذل أقصى جهد لإنهاء مراحل المشروع في أقصر مدة زمنية ممكنة، وبالتحرك على نطاق واسع فى إطار من الجهد الجمعي المتكامل بين مؤسسات الدولة، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، وشركاء التنمية.
 
الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع مجموعة من رجال الأعمال المصريين (4)
 

 

الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع مجموعة من رجال الأعمال المصريين (1)
 

 

الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع مجموعة من رجال الأعمال المصريين (2)
 

 

الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع مجموعة من رجال الأعمال المصريين (3)
 

 

 


السيسي

حياة كريمة

رجال الاعمال المشاركين في تطوير الريف

الزيف المصري

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