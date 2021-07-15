اليوم السابع
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الدقهلية تصدر أول ترخيص لكنيسة بالقانون الجديد بالدلتا

الخميس، 15 يوليه 2021 09:53 ص
الدقهلية تصدر أول ترخيص لكنيسة بالقانون الجديد بالدلتا كنيسة - أرشيفية
الدقهليه شريف الديب

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أصدر حى شرق المنصورة اليوم، ترخيصا لبناء كنيسة باسم (القديس ماريوحنا الحبيب للأقباط الأرثوذكس بالمنصورة) بمنطقة الدراسات بمدينة المنصورة، بعد استيفاء شروط التراخيص وموافقة الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.

وتعد أول كنيسة يتم إصدار الترخيص بالبناء لها على مستوى تاريخ المحافظة،  وثالث كنيسة على مستوى تاريخ مصر بعد كنيسة العاصمة الإدارية تحت رعاية الأسقف الأنبا داود أسقف المنصورة وتوابعها.

وقال وائل غالي، المستشار القانونى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية والممثل القانونى لها، إننا تمكننا من الحصول على أول ترخيص لبناء كنيسة فى محافظة الدقهلية على مستوى الدلتا، وذلك بالبناء فى ظل غياب اللائحة التنفيذية للقانون مما أوجد صعوبات جمة فى إجراءات الترخيص، وبخاصة أنها المرة الأولى للجهات الإدارية التى تتعامل مع ترخيص بالبناء كنيسة على قطعة أرض فضاء لم يسبق استغلالها دينيًا.

تأتى أهمية هذا الحدث كونه تطبيقها عمليا جديدا لقانون بناء الكنائس يفتح الباب أمام طلب الترخيص بالبناء لأى كنيسة باى مكان وفقا لاشتراطات القانون ولكننا نلتمس من السلطة التنفيذية ضرورة استصدار اللائحة التنفيذية للقانون حتى يتم تسهيل الإجراءات ومع ذلك فقد حفرنا طريقا بهذا الترخيص يكون نبراسا ومثالا لتراخيص بناء الكنائس.

وأشار إلى أن الترخيص صادر على مساحة 1200 متر مربع أرض فضاء باسم كنيسة القديس ماريوحنا الحبيب للأقباط الأرثوذكس بالمنصورة ،  بمنطقة الدراسات بمدينة المنصورة، وتبلغ مساحة المبانى 900 متر تقريبا، وهذا الأمر يمثل حدثا كبيرا بالنسبة لنا كونها أول كنيسة يصدر لها ترخيص بناء فى أرض فضاء.

 

 

 


الدقهليه

اول ترخيص كنيسة

كنيسة ماريوحنا للأقباط الأرثوذكس

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