الخدمات طبية وعلاجية مجانية لـ1406 مواطنين بقرية الهمة بمطاى ضمن حياة كريمة

المنيا – حسن عبد الغفار

قال اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، إن مديرية الصحة تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، فى إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا، وضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، قال إن المديرية نظمت قافلة طبية بقرية الهمة التابعة لمركز مطاى خلال يومى 12 و 13 من يوليو الجارى، تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبى على 1406 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.

وأوضح الدكتور محمود خليفة، منسق القوافل الطبية بالمديرية، أن القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم 200 حالة جراحة، و 395 حالة أطفال، و 180 باطنة، و 70 قلب، و 126 نساء، و 78 تنظيم أسرة، و 78 أسنان، و 185 جلدية، و 94 حالة أنف وأذن، كما تم عمل 79 تحاليل مختلفة، وعمل 17 حالة موجات صوتية، و 8 حالة رسم قلب، و حالة أشعة سينية، وفحص عشوائى للضغط والسكر لعدد 60 متردد، وتم إجراء خلع أسنان لـ 7 حالات بعيادة الأسنان، وتحويل للمستشفى عدد23حالة لاستكمال العلاج، هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لعدد 68 متردد، تم استخدام 11 عيادة متنقلة.