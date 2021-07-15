التعليم تعلن توفير مراجعة الكيمياء للثانوية استعدادا للامتحان السبت المقبل

كتب محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، توفير مراجعة لجميع طلاب الصف الثالث الثانوي، فى مادة الكيمياء اليوم الخميس 15 يوليو الساعة 2 ظهراً، ويمكن للطلاب كتابة الأسئلة في التعليقات للإجابة عليها أثناء البث، موضحة أن المراجعة سيتم توفيرها على صفحة وزارة التربية والتعليم وحصص مصر.

الجدير بالذكر أن طلاب الشعبة العلمية يؤدون السبت 17 يوليو امتحان مادة الكيمياء.

وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2021، كأول ثانوية بنظام البابل شيت، ويؤدى قرابة 649 ألف طالب وطالبة فى الشعبتين العلمية والأدبية الامتحانات، كما يشارك قرابة 133 الف عضو فى الامتحانات ما بين ملاحظ ومراقب ومقدر درجات، وبدأت الامتحانات السبت 10 يوليو وتستمر حتى 2 أغسطس المقبل وتعلن النتيجة بعد أخر امتحان بعشرة أيام على أقصى تقدير.

ووجه الدكتور طارق شوقى. وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، رسالة لطلاب الثانوية العامة، قائلا: إلى أبناء مصر من طلبة الثانوية العامة دفعة 2020:2021 أكملت الدولة المصرية استعداداتها لأداء الامتحانات في أفضل الظروف مع اتمام الإجراءات الاحترازية وتوفير كل السبل لضمان تأدية امتحانات عادلة ونتمنى لكل منكم تحقيق أحلامه والنجاح الباهر .