التعليم توضح مصير تظليل دائرة الإجابة الصحيحة بامتحان الثانوية "بالرصاص"

كتب محمود طه حسين

كشفت مصادر مسئولة، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن أن الطالب ظلل الدائرة الدالة على الإجابة الصحيحة فى ورقة البابل شيت بالرصاص أو بالجاف سيتم تصحيح السؤال ومنحه درجته، مشيرة إلى أنه فى حالة ما إذا "نسي" الطالب تظليل الدائرة بالقلم الجاف أو الوقت لم يسعفه سوف يحصل على الدرجة كاملة دون نقصان طالما الإجابة صحيحة، وتوجد أكثر من آلية لحفظ حقوق الطلاب أثناء التصحيح.

وتابعت المصادر : القلم الجاف هدفه تأكيد إجابة الطالب.

وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2021، كأول ثانوية بنظام البابل شيت، ويؤدى قرابة 649 ألف طالب وطالبة فى الشعبتين العلمية والأدبية الامتحانات، كما يشارك قرابة 133 الف عضو فى الامتحانات ما بين ملاحظ ومراقب ومقدر درجات، وبدأت الامتحانات السبت 10 يوليو وتستمر حتى 2 أغسطس المقبل وتعلن النتيجة بعد أخر امتحان بعشرة أيام على أقصى تقدير.

ووجه الدكتور طارق شوقى. وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، رسالة لطلاب الثانوية العامة، قائلا: إلى أبناء مصر من طلبة الثانوية العامة دفعة ٢٠٢٠-٢٠٢١: أكملت الدولة المصرية استعداداتها لأداء الامتحانات في أفضل الظروف مع اتمام الإجراءات الاحترازية وتوفير كل السبل لضمان تأدية امتحانات عادلة ونتمنى لكل منكم تحقيق أحلامه والنجاح الباهر .