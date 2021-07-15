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التعليم تضبط 25 حالة غش بامتحان الجغرافيا للثانوية العامة اليوم

الخميس، 15 يوليه 2021 02:00 م
التعليم تضبط 25 حالة غش بامتحان الجغرافيا للثانوية العامة اليوم وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم، ضبط قرابة 25 حالة غش بامتحان الجغرافيا اليوم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه الوقائع.
 
وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2021، كأول ثانوية بنظام البابل شيت، ويؤدى قرابة 649 ألف طالب وطالبة فى الشعبتين العلمية والأدبية الامتحانات، كما يشارك قرابة 133 الف عضو فى الامتحانات ما بين ملاحظ ومراقب ومقدر درجات، وبدأت الامتحانات السبت 10 يوليو وتستمر حتى 2 أغسطس المقبل وتعلن النتيجة بعد أخر امتحان بعشرة أيام على أقصى تقدير.
 
ووجه الدكتور طارق شوقى. وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، رسالة لطلاب الثانوية العامة، قائلا: إلى أبناء مصر من طلبة الثانوية العامة دفعة ٢٠٢٠-٢٠٢١: أكملت الدولة المصرية استعداداتها لأداء الامتحانات في أفضل الظروف مع اتمام الإجراءات الاحترازية وتوفير كل السبل لضمان تأدية امتحانات عادلة ونتمنى لكل منكم تحقيق أحلامه والنجاح الباهر .
 
 

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