الإعدام شنقا لعامل قتل شقيقته لشكه فى سلوكها بقنا

تعود أحداث القضية إلى عام 2020، عندما تلقى مدير أمن قنا، بلاغا بالعثور على جثة "كفاية. ع"، ربة منزل بقرية أبو حزام بنجع حمادى، ملقاة أمام منزل أسرتها، وبها إصابات بعدة طلقات نارية.

وكشفت تحريات اللواء عاطف أبو الوفا، رئيس فرع الأمن العام بقنا، أن مرتكب الحادث "مجدى. ع"، شقيق المجنى عليها، حيث انتشرت شائعات بسوء سلوك شقيقته، فأطلق عليها النار من بندقية آلية، وقتلها ثم فر هاربا.

تم إحالة المتهم لمحكمة جنايات نجع حمادى، بتهمة القتل العمد، وقضت بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقا.

