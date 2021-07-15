اليوم السابع
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الخميس، 15 يوليه 2021 04:24 م
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الإعدام شنقا لعامل قتل شقيقته لشكه فى سلوكها بقنا

الخميس، 15 يوليه 2021 03:24 م
الإعدام شنقا لعامل قتل شقيقته لشكه فى سلوكها بقنا محكمة جنايات نجع حمادى
قنا - فريق المحافظات

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قضت محكمة جنايات نجع حمادى بقنا، برئاسة المستشار محمد رفاعى، وعضوية المستشارين محمد زين ومصطفى الجاحر، بمعاقبة عامل بالإعدام شنقا لقيامه بإطلاق النار على شقيقته وقتلها لشكه فى سلوكها. 

 

تعود أحداث القضية إلى عام 2020، عندما تلقى مدير أمن قنا، بلاغا بالعثور على جثة "كفاية. ع"، ربة منزل بقرية أبو حزام بنجع حمادى، ملقاة أمام منزل أسرتها، وبها إصابات بعدة طلقات نارية.

 

وكشفت تحريات اللواء عاطف أبو الوفا، رئيس فرع الأمن العام بقنا، أن مرتكب الحادث "مجدى. ع"، شقيق المجنى عليها، حيث انتشرت شائعات بسوء سلوك شقيقته، فأطلق عليها النار من بندقية آلية، وقتلها ثم فر هاربا.

 

تم إحالة المتهم لمحكمة جنايات نجع حمادى، بتهمة القتل العمد، وقضت بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقا.
 

 

 


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